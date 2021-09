Očkování oproti červenci desetkrát zpomalilo. ‚Lidé stále umírají. A zbytečně,‘ říká vakcinolog Dražan

Tempo očkování proti covidu-19 v září zpomalilo oproti červenci desetkrát. V Česku je tak v současné době očkováno proti koronaviru přes 55 procent lidí. Šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) přitom v minulosti označil za cíl naočkovat 75 procent lidí. „Hospitalizace lidí a úmrtí na covid-19 jsou zbytečné. Dá se tomu totiž jednoduše předejít - očkováním,“ říká pro Radiožurnál Daniel Dražan, člen České vakcinologické společnosti. Rozhovor Praha 16:06 25. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkuje se vakcínou Johnson u které stačí pouze jedna dávka. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Znepokojuje vás ten pokles zájmu o očkování proti covidu-19?

Nevím, jestli znepokojuje. Určitě je to nepříjemná zpráva pro ty, kteří nejsou imunní, očkovaní. Stále je tu řada lidí, kteří jsou v riziku a kteří mohou být vážně nemocní, pokud epidemie výrazným způsobem naroste. A to se dá očekávat. Případy přibývat budou.

Řekl jste, že je to nepříjemná zpráva. Na druhou stranu, když se podíváme na statistiky nově nemocných, tak výrazně nerostou, reprodukční číslo R zůstává v podstatě na hodnotě 1. Vadí v této situaci opravdu zásadně, že 45 procent lidí nemá očkování?

Je to určitě mnohem lepší než před rokem, kdy ten nárůst byl velmi rychlý, teď je pozvolný. Ale je. Stále jsou lidé v nemocnicích, stále lidé umírají na covid, i když je to v řádu jednotek, ne stovek jako před deseti měsíci. Je to ale zbytečné a je tomu možné předejít. Nevíme navíc přesně, jak to půjde dál. V některých zemích, které jsou podobně proočkované jako my, byl nárůst velmi vysoký, u nás zatím není. Musíme doufat, že to zůstane tak, jak je to teď. Čísla dolů ale určitě nepůjdou, spíše nahoru.

Odborníci upozorňují hlavně na to, že neočkováno zůstává stále hodně lidí. Mluví se o 400 tisících lidí ve skupině nad šedesát let. Pro ty může covid-19 znamenat vyšší riziko. Proč tito lidé k očkování nejdou a co nebo kdo by je mohl přesvědčit?

To nevím. Na to by bylo nejlepší se zeptat jich. Těžko se to dá odhadovat. Starší lidé mají skutečně tendenci věřit informacím, které nejsou pravdivé, hůře odlišují zdroje informací. Je zde sice ještě určitý čas na osvětu, ale šance, pokud se to nepodařilo za tak dlouhou dobu, se snižuje.

Ministerstvo zdravotnictví chystá novou kampaň na podporu očkování. Myslíte si, že může v této skupině zabrat?

Zase nevím. Pokud se podaří ministerstvu zdravotnictví ji správně zacílit a podaří se jim seniory přesvědčit, tak by to bylo dobré. Jak moc účinné to bude, ale opravdu nevím.

Konzultovalo ministerstvo kampaň s Českou vakcinologickou společností?

Myslím si, že ne. Ale musím říct, že Česká vakcinologická společnost jsou odborníci na vakcíny, ne na mediální kampaně. Umíme poradit v té odborné rovině, ale v rovině mediální a PR skutečně nemáme schopnosti žádné.

Jste zároveň pediatr. Zatím se mohou očkovat děti od 12 let. Jaký je mezi nimi a mezi rodiči o očkování zájem?

Je to trošičku podobné jako u dospělých. Společnost je v tomto ohledu velmi rozpolcená, takže je řada rodičů, kteří mají velký zájem o to, aby jejich děti byly chráněné, poté je druhá řada rodičů, která za žádnou cenu nenechá nikdy své dítě naočkovat. Ty pravděpodobně nepřesvědčí vůbec nic.

Česko již předobjednalo vakcíny také pro mladší děti od pěti do jedenácti let. Až bude látka schválena, vy osobně ji budete svým pacientům doporučovat?

Myslím si, že není dobré tady předjímat, co bude do budoucna. Žádná očkovací látka pro děti mladší 12 let zatím není schválená. Právě to schvalování určuje, zda je ta vakcína dostatečně bezpečná. To bude ještě nějakou dobu trvat. Za řadu týdnů se může změnit úroveň epidemie k lepšímu, možná spíše k horšímu. To ale nevíme. Situace se vyvíjí. Až bude vakcína pro děti schválená, tak vakcinologická společnost bude toto téma diskutovat a poté padne rozhodnutí.

Zaznamenáváte spíš zájem, nebo nezájem od rodičů dětí v tom věku 5 až 11 let?

Zaznamenávám spíše zájem, ale to je dosti zkreslené, protože rodiče, kteří nemají zájem, o tom samozřejmě nemluví. Ti, kteří mají zájem, tak se ptají.

Říkal jste, že to schvalování potrvá několik týdnů. Bude to podle vašeho odhadu záležitost ještě letošního roku?

Je možné, že to bude schváleno do konce letošního roku. Předpokládám, že to v Evropské unii nebude během října, spíš v listopadu, prosinci. Ale opravdu, nedá se to přesně říct.