Jediná možnost je, že očkovat budou praktici, míní hejtman. ‚Nestíháme,‘ reaguje jejich sdružení

V řadě zemí nabírá na obrátkách očkování proti covidu, očkuje se také v českých nemocnicích. Přednost mají zdravotníci a zaměstnanci nemocnic, kteří jeví nebývalý zájem. Podle poradce premiéra Romana Prymuly už ministerstvo zdravotnictví poměrně detailně zpracovalo metodický pokyn, podle nějž by měli být řazeni zájemci o očkování: „Je potřeba ještě dopracovat některé praktické aspekty, jako je informační systém pro registraci a evidenci." Praha 19:29 6. ledna 2021

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) vnímá centrální čekací listinu jako správnou volbu. Apeluje ale na vládu, aby krajům poskytla zkušební betaverzi systému, která by umožnila otestovat fungování komunikace.

„Je důležité, aby to sneslo zátěž, kdy se v tom budou točit stovky tisíc a miliony lidí,“ upozorňuje s tím, že sám by preferoval maximální možnou míru flexibility: „Abychom mohli zvát lidi na tři čtyři dny dopředu.“

Očkovací centra

Přestože se ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nechal slyšet, že stát nebude stavět nová očkovací centra, Roman Prymula je přesvědčen o nepostradatelnosti takových míst. Připomíná, že je potřeba dívat se dopředu.

„Pokud nebudeme brát v potaz současnou situaci, kdy disponujeme jen desítkami tisíc vakcín, ale dohlédneme třeba až do dubna až července, kdy by měly být v zemi až dva miliony dávek měsíčně, začne se kapacita nemocnic jevit jako nedostačující,“ soudí Prymula a dodává:

„Nemocnice jsou zatíženy testováním a nejsou nachystané na to, aby jimi denně projížděly tisíce lidí. Proto je efektivnější vytvořit centra mimo tento systém.“

Hosty byli: Roman Prymula, epidemiolog, poradce premiéra Martin Kuba, ODS, hejtman Jihočeského kraje Ivo Vondrák, ANO, hejtman Moravskoslezského kraje Václav Šimánek, ředitel plzeňské fakultní nemocnice Lukáš Velev, ředitel nemocnice v Jihlavě Václav Šmatlák, člen předsednictva Sdružení praktických lékařů Martin Stropnický, ANO, velvyslanec v Izraeli Pavla Mudrochová, výkonná ředitelka Asociace public relations agentur

Kdo bude očkovat?

S očkovacími centry ve svém regionu počítá i Ivo Vondrák (ANO), hejtman Moravskoslezského kraje. Upozorňuje ale, že klíčovou – zatím nezodpovězenou – otázkou zůstává, kdo bude očkovat.

„Plánujeme využití nemocnic a jejich personálu, předpokládáme využití mediků... Ale tyto skupiny jsou teď dost vytížené. Je tady jediná možnost, a to využití praktiků,“ zamýšlí se. „To je ta množina lidí, která může pokrýt očkovací centra.“

S tím ale důrazně nesouhlasí člen předsednictva Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák. Ačkoliv podporuje aktivní účast kolegů, kteří mají dostatečnou časovou kapacitu, upozorňuje na nereálnost plošného zapojení praktiků.

„Nepřipadá v úvahu veškerou péči věnovat jen očkování nebo covidovým pacientům. Trpí tím ostatní pacienti, kteří naši péči potřebují,“ soudí.

Únosné zatížení jedné ordinace je podle Šmatláka deset žadatelů o očkování denně. „Na takové množství jsme připraveni už dnes. V obecném očkování ale můžeme sehrát roli jen jako jedinci, ne jako celá skupina lékařů.“

Martin Kuba by zodpovědnost za očkování kompletně přenesl na praktiky až ve druhé fázi vakcinace. „Nejdřív musíme naočkovat lidi nad 65 let, kteří nechodí do práce. Tím se zbavíme zátěže zdravotního systému.“

Jihočeský hejtman má za to, že v druhé fázi by se pak mohli zapojit také zaměstnavatelé, kteří disponují smluvními lékaři i prostorami.

Skluz si nemůžeme dovolit

Naprosto zásadní je ale podle Romana Prymuly udržet tempo a nezaostat za ostatními. „Nemůžeme si dovolit nabrat výrazný skluz. Determinující jsou dodávky vakcín a my bychom neměli být ten prvek, který to bude dále zdržovat.“

Exministr zdravotnictví připomíná, že čím později se podaří proočkovat populaci, tím později se zbavíme okovů plošných opatření, která mají zhoubný ekonomický dopad na celou zemi.

„V tuto chvíli považuji množství vakcín v České republice za nepodkročitelné. Měli bychom být schopni je velmi rychle vyočkovat,“ uzavírá.

