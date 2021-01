Hejtman Kuba: Vpíchnutí jehly je na celé vakcinaci to nejjednodušší. Potřebujeme srozumitelný systém

Od 15. ledna se spustí rezervační systém pro zájemce o vakcinaci, kteří budou starší 80 let. Od 1. února se budou moci hlásit všichni obyvatelé Česka. „V březnu až červnu už bude dostatek vakcín, ale je nutné mít připraven funkční systém, který dokáže velké množství lidí relativně rychle prohnat očkováním. Vpíchnutí jehly je na celém procesu to nejjednodušší,“ připomíná hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). Pro a proti Praha 13:44 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula souhlasí, že aplikovat nižší desítky tisíc vakcín není problém během několika dnů. „Rozhodující je nastavení celého sytému, protože když musíte za měsíc vyočkovat dva miliony dávek, je to něco úplně jiného.“

„Koncepce velkých center, minimálně v některých regionech, je naprosto správná, protože je výrazně efektivnější a umožňuje proočkovat velké počty osob za den, v každém až 1500, což jsou čísla, která budou potřeba,“ dodává epidemiolog Prymula.

Podle Martina Kuby, který je také předsedou Asociace hejtmanů České republiky, je třeba se ptát, zda a jak budeme připraveni od února vakcinovat denně tisícovky lidí v očkovacích centrech. „Problém je, abychom komunikovali srozumitelně, lidé nám rozuměli a systém byl správně nastaven.“

„Potřebujeme vědět kdo, kde a kdy vakcínu dostane. Při očkování na mnoha místech musíme mít přehled, kde je 12 milionů vakcín a kde je 12 milionů obyvatel,“ vysvětluje Prymula. „Věřím, že vláda na úterní konferenci rezervační systém představí, abychom si mohli udělat obrázek.“

Martin Kuba dodává, že jeho kraj bude mít vlastní strategii očkování. Plánuje například zřídit call centrum, kde bude možné se zájemci o očkování komunikovat. „Také vytvoříme kampaň, kde lidem rozešleme do schránek konkrétní postup, co dělat.“

Komunikace vlády?

Epidemiolog uznává, že komunikace vlády není optimální. „Zvláště na úrovni krajů by měla být. Protože kraje ponesou dominantní míru zodpovědnosti na tom, jak vše bude probíhat na jejich území a mají právo k tomu cosi říci. To asi optimálně neproběhlo a informovanost je malá.“

„Nám by nic neudělalo, kdyby nám někdo řekl, pojďte se potkat 5. ledna, představíme vám návrh a vy nám k němu řeknete své zkušenosti, které zapracujeme a společně představíme. Místo toho premiér řekne, že má vláda vše připraveno a ministr to jen zítra ukáže novinářům. Nakonec se lidé budou zlobit na naše zdravotníky,“ vadí hejtmanovi.

Prymula potvrzuje, že na spor krajů s vládou není čas. „Operace je natolik náročná, že vyžaduje sladění aktivit všech stran. Byť systémy mohou být na úrovni krajů mírně odlišné, tak se musí propojit do jedné databáze. To vyžaduje konzultace a proto nevidím jako šťastné, že tyto aktivity teď probíhají do určité míry paralelně.“

„Mně nejde o to se přetahovat s vládou, ale o to připravit společně takový systém, kterému by všichni rozuměli, chápali, co se bude dít a podle něj se řídili, takže by odpadly všechny zmatky,“ shrnuje hejtman Martin Kuba (ODS).