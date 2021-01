‚Na vývoji pracujeme.‘ Slíbené vakcinační certifikáty a potvrzení e-mailem pro naočkované nefungují

Každý naočkovaný druhou dávkou vakcíny proti koronaviru dostane ještě v očkovacím centru vakcinační certifikát. Ten bude dvojjazyčný a bude na něm vytisknutý i QR kód, aby si ho lidé mohli uložit do chytrého telefonu. Alespoň takový byl plán ministerstva zdravotnictví. QR kód, který by měl zobrazit certifikát v elektronické podobě, ale v současnosti nefunguje, uvedlo pro server iROZHLAS.cz ministerstvo zdravotnictví. Praha 17:13 29. 1. 2021 (Aktualizováno: 17:46 29. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ověřit si certifikát po druhé dávce vakcíny proti koronaviru není zatím možné, sdělilo ministerstvo | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Poté, co si očkovaný nechá aplikovat druhou vakcinační dávku proti covidu-19, dostane vytištěné potvrzení, takzvaný Certifikát o provedené vakcinaci. Ten by měl v budoucnu sloužit jako povolenka pro cestování například po zemích Evropské unie.

„Ověřování vakcinačních certifikátů zatím není v provozu,“ hlásila ale v pátek webová stránka ve chvíli, kdy si chtěl člověk naočkovaný druhou dávkou vakcíny uložit potvrzení například do chytrého telefonu.

Po naskenování kódu sice telefon zobrazí stránku ocko.uzis.cz, ale s chybovou stránkou o tom, že web ještě není v provozu. Certifikát tak zatím není možné ověřit, ani ho mít v elektronické podobě a lidé se tedy mohou zatím spolehnout jen na papírové potvrzení.

Serveru iROZHLAS.cz potvrdila problém tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. „Odkaz v certifikátu není prozatím funkční, protože není v provozu ověřovací portál. Na vývoji pracujeme tak, aby byl v dohledné době k dispozici,“ napsala.

Následně dodala, že portál bude uveden do provozu až po rozhodnutí, kdo a jak jej bude oprávněn užívat. „Tyto aspekty je třeba harmonizovat s Evropskou unií, která prozatím nedefinovala finální řešení,“ sdělila.

Na papíře i elektronicky

Již v polovině ledna ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na tiskové konferenci ujišťoval, že očkovaní lidé dostanou dvojí potvrzení o provedené vakcinaci. „Certifikát občan obdrží od očkovacího místa v tištěné i elektronické podobě,“ upřesnil. Heslo k certifikátu zaslaného e-mailem by měl dostat prostřednictvím SMS.

Několik lidí oslovených redakcí potvrdilo, že žádný e-mail s certifikátem neobdrželi.

Již dříve Blatný zdůvodňoval, k čemu budou potvrzení o očkování dobré. „Bude to jedna z věcí, které bude vyžadovat řada zemí Evropské unie,“ uvedl.

Certifikáty by tak měly v budoucnu výrazně usnadnit cestování. S návrhem na zavedení očkovacích osvědčení v Evropské unii přišli tento měsíc premiéři Řecka či Portugalska. Lidé, kteří se budou moci prokázat očkováním proti covidu-19, mají mít podle jejich představ otevřenou cestu do všech unijních zemí a neměli by být nuceni k testům či karanténám.