Je dovolená důvodem pro odložení naplánovaného očkování? 5 otázek a odpovědí k druhé dávce vakcíny

Až 42 dní u vakcíny Pfizer/BioNTech, 91 dní s látkou od společnosti AstraZeneca a 35 dní s přípravkem Moderna. Takové jsou maximální rozestupy mezi podáním první a druhé vakcíny. Nemálo lidí se ale momentálně u výběru očkování rozhoduje podle termínů letních dovolených. Za jakých okolností lze rozestup zkrátit a jak si zařídit jiný termín? Server iROZHLAS.cz přináší odpovědi na hlavní otázky ohledně druhé dávky očkování proti covidu-19. Otázky a odpovědi Praha 12:17 12. června 2021

Nejvíce Čechů v současnosti dostalo dávku vakcíny Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech, následuje látka Moderna a pak VAXZEVRIA od společnosti AstraZeneca.

Více než 4,3 milionu lidí se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat dvoudávkovou vakcínou.

Nedostavení se k druhé dávce ale podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové není jen tak. „Jediné, proč by neměl přijít, je opravdu nemoc,“ uvedla na konci května.

Server iROZHLAS.cz proto přináší odpovědi na hlavní otázky týkající se druhé dávky očkování.

Kdy lze posunout druhou dávku očkování?

Pouze ve výjimečných situacích. „Posunutí druhého termínu očkování lze pouze z vážných důvodů a těmi jsou zdravotní komplikace nebo naléhavá a neodkladná rodinná situace,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Martina Čovbanová.

Lidé by si proto měli naplánovat očkování a například zahraniční dovolenou tak, aby se jim termíny nekryly. „Člověk se nemusí dostavit k objednanému termínu na druhou dávku, pouze pokud má nějaký objektivní, závažný důvod. Rozhodně by se to nemělo plošně odkládat,“ řekl pro iROZHLAS.cz vakcinolog Roman Chlíbek.

„Certifikát vydaný po první dávce očkování platí jen 90 dní, po uplynutí této doby je zapotřebí opět testování k prokázaní bezinfekčnost“ ministerstvo zdravotnictví

Co se stane, pokud si pro druhou dávku nepřijdete?



Vynechání druhé dávky očkování znamená, že člověk nemá plnou ochranu před covidem-19 a může se tak snadněji nakazit. Nezíská tedy ani certifikát o uzavřeném očkování. „Znamená to tedy komplikaci při vstupu do služeb, na akce i při cestování,“ sdělila mluvčí ministerstva. Člověk se navíc bude muset znovu nechat testovat.

Jak si zařídit jiný termín?

Centrální rezervační systém změnu termínu umožňovat nebude. V případě, že se někdo ke druhé dávce nemůže dostavit, měl by kontaktovat své očkovací centrum, kde je nahlášený.

„Pokud se osoba nedostaví ve stanoveném termínu, očkovací centra své klienty kontaktují a domluví si jiný termín očkování. V případě potřeby kontaktují své náhradníky. Seznam náhradníků si vede každé očkovací centrum samo,“ potvrdila Čovbanová.

Do kdy platí očkování první dávkou?



Lhůta pro uznání první dávky je podle ministerstva zdravotnictví 90 dní. „Platí i pro certifikát vydaný po první dávce očkování. Po uplynutí této doby je zapotřebí opět testování k prokázaní bezinfekčnosti,“ uvedla mluvčí. Ale ani po uplynutí třech měsíců ministerstvo nedoporučuje zahájit znovu od první dávky.

„Pokud není možné zachovat předem stanovený interval podání druhé dávky, je zapotřebí ji aplikovat, co nejdříve to bude možné,“ zdůraznil resort.

To potvrdil i vakcinolog Chlíbek: „I kdyby se druhý termín hodně protáhl, tak se člověk nemusí nechat očkovat znovu oběma dávkami. Každá dávka se počítá, není tam žádná maximální lhůta. Kdykoliv se dodá druhá dávka - i za čtyři, pět měsíců -, tak je to dobře a bude to započítáno,“ řekl.

Bude mít odložená druhá dávka menší účinnost?



Předseda České vakcinologické společnosti Chlíbek takovou možnost odmítá. I imunita pozdě naočkovaného dosáhne stejné úrovně, jako u člověka naočkovaného v řádných temrínech. „Bude tak mít srovnatelnou, plnou ochranu jako ten, kdo šel s řádným schématem,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.