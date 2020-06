Epidemiolog: Za vysoká čísla koronaviru může plošné testování, většina nemocných nemá příznaky

Nejde o druhou vlnu epidemie, ale výsledek rozsáhlého testování v ohniscích nákazy. Tak experti i politici zdůvodňují nárůst nově potvrzených případů s nákazou koronavirem. Za sobotu přibylo 260 nemocných, což je nejvíc od 8. dubna. Otestovány přitom byly necelé 2000 lidí. Velký přírůstek souvisí s ohniskem nákazy na Karvinsku, kde je v současnosti 135 nemocných na 100 000 obyvatel. Ostrava 12:40 28. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plošné testování se ale hygienici snaží omezit pouze na ohniska nákazy, jakou jsou právě doly na Karvinsku. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Nárůst - aspoň v našem kraji - je způsoben zahájením plošného testováni, v jeden den přes 900 osob, včera přes 1100 osob. Teď už je otestováno přes 2300 zaměstnanců OKD,“ popsal v neděli pro Radiožurnál epidemiolog Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Hlavní hygienička: Pro Karvinou a Prahu chystáme mimořádná opatření. Roušky v MHD budou stále třeba Číst článek

Nárůst případů zdůvodňuje testováním i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Není to druhá vlna z našeho pohledu, protože teď provádíme poměrně masivní testování v tom nejpostiženějším regionu, a to je Karvinsko a to stále tak trvá,“ zhodnotil situaci v nedělním pořadu Partie na CNN Prima News.

„Já se domnívám , že je to normální vývoj, který se dal čekat,“ řekl v témže pořadu místopředseda zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny Bohuslav Svoboda (ODS). Také podle něj nejde o druhou vlnu.

Hospitalizací nepřibývá

Podle ministerstva zdravotnictví navíc ani s nárůstem případů nepřibývá počet hospitalizací. Důvodem je velmi lehký průběh u většiny nově nakažených.

Platí, že se plošná opatření od července ruší, říká Vojtěch. V pondělí oznámí kde a jaké budou výjimky Číst článek

„Více než polovina pozitivně testovaných je bez příznaků, zbytek má lehký průběh. V tomto ohledu je to nebezpečné, protože lidé nevyhledávají lékařskou pomoc a kdyby nebylo plošné testování, tak na to nikdo nepřijde,“ dodal epidemiolog Kopřivík.

Plošné testování se ale hygienici snaží omezit pouze na ohniska nákazy, jakou jsou právě doly na Karvinsku, kde se předpokládalo, že bude zvýšený výskyt koronaviru.

Ministr Vojtěch také řekl, že plánované celorepublikové rozvolňování přijatých opatření od 1. července se Karvinska nebude týkat. „Do jisté míry plánujeme, že ta opatření se budou zpřísňovat,“ uvedl.

Bude se to týkat hromadných akcí, například sportovních nebo kulturních, kde chce ministerstvo stanovit horní hranici účasti maximálně na 100 lidí, zatímco v celé ČR to je 1000 osob. Limit na Karvinsku by se tak měl snížit z nynějších 500 osob u akcí konaných uvnitř budov i venku.

Centrum chytré karantény povede o pět pracovníků méně, uvedla Rážová. Oddělení epidemiologie posílí Číst článek

Konkrétní opatření jsou ale ještě v jednání. „Budeme to konzultovat i s ministerstvem zdravotnictví budou vydána formou mimořádného opatřeni krajské hygienické stanice,“ nastínil Kopřivík.

S blížícími se prázdninami hrozí i riziko přenosu nákazy do jiných regionů země, ale podle epidemiologa se zatím plošná opatření nechystají. Spíše se zaměří na ochranu citlivých skupin obyvatelstva, ochranu zdravotnictví nebo například sociálních služeb.

Vojtěch poznamenal, že nárůst je i v dalších oblastech, ale jde o přírůstky v rozsahu deseti či 15 případů, takže se podle něj nedá hovořit o nějaké eskalaci. „Není to otázka plošného nárůstu v rámci celé republiky,“ podotkl. Poukázal na to, že třeba počet případů v Praze klesá.