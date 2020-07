ŽIVĚ: Sněmovna jedná o koronaviru, Piráti žádají plošné testování zaměstnanců všech dolů OKD

Piráti žádají, aby byli zaměstnanci všech dolů OKD včetně členů jejich domácností testováni na nový typ koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to podle nich ve středu na jednání sněmovního zdravotnického výboru přislíbil s výjimkami. Na čtvrteční tiskové konferenci před zahájením mimořádné schůze sněmovny to řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Kromě toho strana obecně požaduje zvýšit počet testů. Praha 11:03 9. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Karvinská zastupitelka a kandidátka Pirátů na hejtmanku v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová kritizovala, že například zaměstnanci dolu ČSA dosud nebyli plošně otestováni. Hygienici podle ní nestíhali a lidé se dozvídali výsledky testů třeba i tak, že je na vrátnici nepustili na pracoviště s tím, že mají koronavirus.

Někteří testovaní čekali na výsledky i devět dní, uvedla Klusová. Podle Richterové Vojtěch na výboru přislíbil, že s výjimkami budou všichni zaměstnanci dolů testováni od 19. července, což je podle Pirátů pozdě. Vyjádření ministra ČTK shání.

Na Karvinsku, které je nyní nemocí nejvíce zasaženo, za uplynulý týden zaznamenali zhruba 154 nových případů na 100 000 obyvatel. Číslo zde klesá, k úterní půlnoci to bylo 168 a v neděli 252 nově nemocných. Nákaza se zde rozšířila hlavně mezi pracovníky dolů OKD a v jejich rodinách.

Na začátku června sněmovna usnesením uložila vládě, aby do konce měsíce představila dolní komoře strategii testování v případě druhé vlny epidemie koronaviru. Podle Richterové poslanci obdrželi jen teoretický koncept, ve kterém například není vysvětleno, jak lze v případě lokálních ohnisek navýšit počet odběrových míst.

„Stejně tak chybí i doporučené postupy pro laboratoře, jak mají sdělovat pozitivní či negativní výsledky,“ uvedla. Pokud by se objevila další ohniska nákazy, je podle Richterové nutné se dostat alespoň na 30 000 testů denně.

Místo deseti stupňů čtyři

Předseda strany Ivan Bartoš připomněl další dřívější usnesení, kterým sněmovna uložila ministerstvu zdravotnictví dopracovat a představit poslancům koncept takzvané chytré karantény do konce června. Vláda podle něj v materiálu hovoří o dokončení do konce září. Podle Bartoše je nutné zrychlit a zrevidovat časový harmonogram.

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek připomněl, že Piráti navrhují zavést stupně pohotovosti po vzoru Nového Zélandu. Škála by byla čtyřstupňová, první stupeň by znamenal mírné nebezpečí a s ním spojená opatření, která jen málo zasahují do svobod občanů, naopak čtvrtý stupeň by představoval nouzový stav.

Desetistupňová mapa rizikových regionů, kterou zveřejňuje resort zdravotnictví, je podle Michálka nedostatečná. Definovány by měly být čtyři stupně, s každým by měly být spojeny konkrétní a předem dané povinnosti, například nařízení nosit roušky a zpřísnění opatření, uvedl. Současný systém považuje za chaotický.

Piráti chtějí také iniciovat změny v legislativě týkající se veřejných zakázek, a zjednodušit tak soutěžení hromadných zakázek při centrálním zadávání.