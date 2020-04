U piva se neužívá vybraného slovníku, hájí autor výrok o kulce do hlavy pro nakaženého koronavirem

Příspěvek o kulce do hlavy pro Tomáše K., muže z vesnice na Olomoucku nakaženého koronavirem, nebyl vyhrožováním likvidací. Tvrdí to autor příspěvku. Karel E. nyní Radiožurnálu napsal, že nepopírá, že příspěvek na sociální síti zveřejnil. Šlo ale podle něj o online alternativu „řeči u piva“. Obrázek snipera, který v diskusi zveřejnil, pak označil za rýpnutí do „hejtrů“, kteří nemocného bránili. Výroky se nyní zabývají kriminalisté. Praha 9:50 7. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít klávesnice | Foto: stock exchange

„Nepopírám, že jsem napsal komentář, jaký jsem napsal. Ovšem mezi přáteli (teď nevím, jestli mě Tomáš ještě nazývá přítelem) u piva se ne vždy užívá vybraného slovníku a stejně tak to bylo vždy mezi mnou a Tomášem,“ reagoval Karel E. pro Radiožurnál.

Důvodem ke komentářům byla podle něj zmínka Tomáše K. o tom, že se může klidně opalovat. To podle autora komentářů bylo jako „plivanec do tváře všem lidem z uzavřené oblasti stejně, jako všem lékařům, policistům atd., kteří neúnavně slouží a pomáhají ostatním“.

„Jednoznačně říkám, že jsem nevyhrožoval Tomášovi likvidací jeho nebo jeho rodiny a nikdy jsem nenabádal nikoho, aby jim ubližoval,“ dodal ve svém prohlášení.

‚Máš všechno na háku‘

Příspěvky se na facebooku objevily koncem března. „Tak poslouchej hrdino, všichni debilové, co jeli na lyže, by měli zaplatit náklady lidem za to vězení. Pokud jsi nakažený, tak ani na zahradu nemůžeš, to by jsi mógł vědět... Znovu máš všechno na háku a vycházíš na zahradu, nic jiného než bezohlednost... Ty a tobě podobní zaslouží pouze kulku do hlavy, jste debilové a to je všechno. Doufám, ze vám to karma vrátí i s úrokama,“ vzkázal muž na sociální síti nemocnému.

Následně se ke komentáři několikrát vracel. „Samozřejmě za tu kulku by taky měl zaplatit,“ pokračoval. O chvíli později pak poslal obrázek snipera. Redakce jeho celé jméno zná, ale nebude ho zveřejňovat.

Jeho komentáře prověřují kriminalisté. „Policie se případ zabývá a vše prověřuje,“ potvrdila Radiožurnálu olomoucká policejní mluvčí Marta Vlachová.

Černý smysl humor

Nyní Karel E. tvrdí, že zveřejnění obrázku odstřelovače bylo reakcí na příspěvky ostatních lidí v diskusi. „Rýpnutí do hejtrů, co zuby nehty bránili Tomáše a které ani osobně neznám. Viděl jsem to jinde v internetě. Uznávám, že to nebyl nejlepší nápad to dávat publicne. Lidé, kteří mě znají, ví, že mám velice černý smysl pro humor,“ vysvětlil.

Poté, co ho Radiožurnál konfrontoval, muž do debaty na facebooku napsal, že do nikoho nechtěl střílet a Tomášovu přeje plně uzdravení.

Tomáš K., který se nakazil koronavirem, nečelil jen slovním útokům na facebooku. „Mezi sousedy se začalo šířit, že bychom se měli odstěhovat a tak,“ svěřil se. Někteří mu prý zpočátku nadávali za to, že větrá.

Podle oslovených odborníků ale větrání nikomu neubližuje. „Je minimální hrozba, že by se nemoc takto přenášela,“ popsal epidemiolog Roman Chlíbek z Fakulty vojenského zdravotnictví Hradec Králové.