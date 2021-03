ONLINE: Při rozvolňování budeme postupovat opatrně, říká Hamáček. ‚Zatím není možné určit žádné datum‘

S rozvolňováním opatření zavedených proti šíření nákazy koronaviru bude podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) potřeba postupovat velmi opatrně. Nesmí se opakovat situace, která nastala o Vánocích, řekl ve středu na tiskové konferenci. Připomněl tak růst nakažených poté, co vláda zmírnila některá svá nařízení před vánočními svátky. Prioritou by podle ministra měl být návrat dětí do škol.

