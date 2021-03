Hamáček: Jsme v cílové rovince. Opatření fungují, vydržte ještě 14 dnů. Děláme to pro zdravotníky

Protikoronavirová opatření podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) zafungovala. Mírnější pokles počtu nakažených byl dán i plošným antigenním testováním ve firmách, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) považuje za problém, že občané ztratili důvěru v opatření, což také ovlivňuje jejich dodržování. Praha 11:40 21. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdyby opatření nefungovala, přibývalo by v České republice zhruba 20 tisíc až 25 tisíc případů denně a zkolabovalo by zdravotnictví, míní Hamáček. V minulém týdnu sice vláda očekávala rychlejší pokles počtu nakažených, mírnější byl však dán testováním lidí na pracovištích. Tím se objevilo zhruba 15 tisíc nových případů týdně. Hamáček apeloval na to, aby lidé ještě chvíli vydrželi a dodržovali opatření. Zásadním cílem je podle něj ulehčit situaci v nemocnicích.

Firmy nad 250 zaměstnanců musely první kolo testování dokončit do minulého pátku, středně velké podniky do pondělí. Ve veřejném sektoru s více než 50 zaměstnanci stanovila vláda konečný termín pro první cyklus testování na středu. Zapojeny jsou také společnosti s deseti až 49 pracovníky. První kolo testování musejí zvládnout do 26. března. Testování je povinné také na úřadech a v dalších veřejných institucích s méně než 50 zaměstnanci, dokončeno musí být do 30. března.

„Když se nám to podařilo otočit, jsme skoro v cílové rovince, tak se přeci nestřelíme do hlavy. Spoléhám na to, že lidé nechtějí komplikovat životy zdravotníků. Nikomu jsem nesliboval, že po třech týdnech skončí všechna opatření,“ řekl ministr vnitra.

Rozvolňování za pár týdnů

„Rozvolňování bude možné v situaci, kdy se začnou vyprazdňovat nemocnice. A to ještě nějakých pár dnů trvat bude. Klíčové je, že se to otočilo a klesá to,“ dodal Hamáček.

Firmy by mohly mít povinnost testovat jednou za pět dní, uvedl Hamáček. Aktuálně je interval sedmidenní. Vláda návrh, který předloží ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), projedná v pondělí. Kabinet původně uvažoval o zvýšení frekvence testování z jednoho testu týdně na dva.

„Myslím, že se rýsuje kompromis, aby to bylo jednou za pět dní,“ řekl Hamáček. Vyjde to podle něj vstříc firmám, které namítají, že testovat dvakrát týdně je pro ně problém. Současně to ale vyjde vstříc odborníkům, kteří říkají, že sedm dní je moc, uvedl vicepremiér. Zvýšení frekvence testování z jednoho testu na dva by u některých větších firem mohlo podle Hamáčka znamenat kolaps.

Epidemie koronaviru v Česku dál zpomaluje. V sobotu odhalily laboratoře v zemi 5443 nakažených, což bylo zhruba o 1500 méně než před týdnem. Opět také kleslo reprodukční číslo, které je nyní na nejnižší hodnotě za dva měsíce. Počet lidí, kteří s nákazou covidem-19 zemřeli, vzrostl na 24 667.

Navzdory poklesům zůstává kapacita nemocnic stále takřka vyčerpaná, ovšem i v tomto případě se situace lepší. K sobotě bylo v nemocnicích 8168 pacientů s koronavirem, proti pátku to byl pokles téměř o 600 hospitalizovaných. Na začátku týdne bylo v nemocnicích více než 9400 covidových pacientů. Výrazně pomaleji ale klesá počet lidí v těžkém stavu. V sobotu jich bylo 1970, na začátku týdne 2054.

