Vláda se inspirovala dobře, shodují se experti. Zpřísnění opatření ale podle nich přichází pozdě

Resort zdravotnictví v čele s Adamem Vojtěchem (za ANO) oznámil zpřísnění protiepidemických opatření. Podle odborníků, které v anketě oslovil server iROZHLAS.cz, je inspirace v zahraničí dobrá, s největší pravděpodobností to ale nebude stačit a vláda se tak zřejmě nevyhne dalším nepopulárním krokům. Experti navrhují zavedení distanční výuky v nejzasaženějších okresech, zkrácení intervalu před třetí dávkou očkování či vyhlášení nouzového stavu. ANKETA Praha 5:00 19. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak hodnotí epidemiologové nově zavedená pravidla platná od pondělí? | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Vláda v demisi od pondělí zpřísní opatření proti koronaviru. Zruší například uznávání testů při vstupu do restaurací, na hromadné akce nebo při využívání služeb. Nově se lidé budou muset prokázat certifikátem o provedeném očkování nebo prodělané nemoci v posledních šesti měsících.

PŘEHLEDNĚ: Vláda zkomplikovala život neočkovaným. Bez testů od pondělí nemůžou do hospod a hotelů Číst článek

Odborníci sice takovou změnu vítají, jedním dechem ale dodávají, že reakce kabinetu Andreje Babiše (ANO) na šíření covidu-19 v Česku přichází pozdě.

„Inspirace jakýmikoli dobrými zkušenostmi je dobrá, ovšem je třeba si uvědomit, že Bavorsko nebo Rakousko sáhly k těmto tvrdším opatřením při daleko příznivější epidemické situaci. K těmto opatřením jsme měli přistoupit již před několika týdny,“ říká pro iROZHLAS.cz Petr Pazdiora, bývalý vedoucí protiepidemického odboru plzeňské hygieny.

Obdobný názor zastává také virolog a biochemik Libor Grubhoffer, i když osobně je spíše příznivcem rakouského modelu. Tedy opatření, která znamenají úplnou uzávěru neočkovaných lidí.

„Kdyby bylo míněno vážně, že chceme zarazit tu opravdu hrozivým způsobem se rozvíjející epidemii, tak by se muselo přikročit k něčemu, čemu jsme říkali lockdown.“ Václav Hořejší (imunolog)

Budou ale navrhovaná zpřísnění pro zpomalení šířícího se onemocnění stačit? Hlavní epidemiolog pražského Institutu klinické a experimentální medicíny a šéf Mezioborové skupiny pro epidemické stavy (MeSES) Petr Smejkal tvrdí, že chystaná opatření mohou vzrůstající přírůstky pozitivních případů zpomalit.

Jejich efekt se ale ukáže jako jen velmi malý a za dva týdny tak hrozí úplné přetížení nemocnic, nepřímo oponuje imunolog Václav Hořejší.

Další zpřísnění?

Oslovení experti se tedy shodují, že růst pozitivních případů donutí vládu v dohledné době opatření opět zpřísnit.

„Kdyby bylo míněno vážně, že chceme zarazit tu opravdu hrozivým způsobem se rozvíjející epidemii, muselo by se přikročit k něčemu, čemu jsme říkali lockdown,“ tvrdí Hořejší.

„Vláda by měla vzít bavorský model se vším všudy, nejenom jeho část. A taky připravit nouzový stav, který umožní rychle reagovat, už brzy to bude potřeba,“ napsal serveru iROZHLAS.cz epidemiolog Rastislav Maďar.

Podle Pazdiory by vedení ministerstvo zdravotnictví mělo uvažovat například i o distanční výuce v nejpostiženějších okresech.

Bezpečnostní pás, který se málokomu chce zacvaknout. Třetí dávku má zatím jen polovina lidí s nárokem Číst článek

Smejkal se svým MeSES zase nadále trvají na zkrácení intervalu mezi druhou a třetí dávkou očkování, a to z šesti na pět měsíců.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli tomu ve čtvrtek požádalo o stanovisko Státní ústav pro kontrolu léčiv, jak Radiožurnálu potvrdila ředitelka lékového ústavu Irena Storová. Stanovisko by měl resort mít v řádu dnů, i když podle ní není pro rozhodnutí nezbytné.

„Opatření musí být směřována k rychlému zastavení šíření infekce v následujících dnech nebo týdnech. Zvýšení proočkovanosti se projeví až v novém roce,“ shrnuje Pazdiora.

V anketě serveru iROZHLAS.cz odpovídali na tři dotazy virolog a biochemik Libor Grubhoffer, imunolog Václav Hořejší a epidemiologové Petr Pazdiora s Petrem Smejkalem. Kompletní odpovědi si můžete přečíst v následující části.

Libor Grubhoffer

Virolog a biochemik

Virolog Libor Grubhoffer je ředitelem Biologického centra Akademie věd ČR | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Jak hodnotíte možnou účinnost představených opatření? Vybrala si vláda správnou cestu?

Domnívám se, že přijatá opatření by mohla dobře zafungovat. Osobně jsem příznivcem rakouského modelu, ale chápu, že legislativa tomu u nás není v současné době nakloněna. Proto jsem rád alespoň za tuto modifikaci bavorského přístupu.

Co ve vládním návrhu postrádáte?

Rakouský model bude nepochybně mnohem účinnější tím omezeným pohybem neočkovaných lidí. Což by jistě samo o sobě vyvolávalo další kontroverze v našich podmínkách, ale je to mnohem razantnější. Hlavní problém u nás vidím, že jsme se k tomuto opatření dopracovali poměrně pozdě. Opět jsme nesledovali vývoj v Rakousku a v Německu. A pokud sledovali, tak jej vláda a ministerstvo zdravotnictví nebraly dostatečně vážně.

Dá se tímto způsobem epidemie ještě zpomalit nebo zastavit? Jaká je šance, že prožijeme relativně normální Vánoce?

Myslím, že jsme skutečně ve velkém problému. Po zavedení těch opatření, což bude až v pondělí, máme dva týdny na to, abychom mohli vyhodnotit jeho účinnost. Dopředu těžko předvídat, jestli budou tato opatření, která neomezují pohyb lidí, účinná. Na to si musíme počkat. Osobně se domnívám a nevylučuji, že bude muset vláda, ať již současná, nebo ta teprve nastupující, přikročit k dalším zpřísňujícím opatřením.

Petr Smejkal

Epidemiolog, MeSES

Petr Smejkal | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak hodnotíte možnou účinnost představených opatření? Vybrala si vláda správnou cestu?

Nakročila rozhodně správnou cestou. Co se týče testování ve firmách, je to bavorský model. Samotestům sice moc nefandíme, ale je to dobré. Je to krok správným směrem.

Co ve vládním návrhu postrádáte?

Stále čekám, jestli vláda tedy zavede náhradu nemocenské, alespoň 90 % v karanténě, izolaci a 70 % za ošetřovné. To nevím, jestli tam je. Rádi bychom také zkrátili interval mezi druhou a posilující dávkou na pět měsíců. Schází nám jednoznačně povinné očkování profesních skupin, to znamená zdravotníci, sociální služby a školství. Velmi důležité je také nabídnout třetí dávku všem. Kdo má pět měsíců po druhé dávce, má mít nárok na třetí.

Dá se tímto způsobem epidemie ještě zpomalit nebo zastavit? Jaká je šance, že prožijeme relativně normální Vánoce?

Opatření přichází se zpožděním, ale dá se to tím ještě zbrzdit. Jaké budou Vánoce nebo jestli se to zbrzdí, nevím. Nevíme, kolik lidí je k viru vnímavých.

Václav Hořejší

Imunolog

Václav Hořejší | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak hodnotíte možnou účinnost představených opatření? Vybrala si vláda správnou cestu?

Inspirovala se správně, ale vcelku je to nedostatečné. Kdybych o epidemii rozhodoval, tak bych v první řadě řekl vládě, ať přijme nouzový stav. A v rámci něj bych okamžitě zavedl povinné očkování všech. Divím se, že to neudělá, teď jí nehrozí, že by si naštvala své voliče.

Co ve vládním návrhu postrádáte?

Kdyby bylo míněno vážně, že chceme zarazit tu opravdu hrozivým způsobem se rozvíjející epidemii, muselo by se přikročit k něčemu, čemu jsme říkali lockdown. Ten jsme zažili například hned při té první jarní vlně vloni, kdy se zásadně omezily kontakty mezi lidmi.

V tomto případě by stačilo, aby to nebylo na téměř tři měsíce, ale třeba jen na čtrnáct dní. Jednorázově by se tak snížil počet případů a předešlo by se zahlcení kapacit nemocnic. Máme zde naprosto nekontrolovatelné komunitní šíření, všechna tato opatření jsou proto polovičatá.

Dá se tímto způsobem epidemie ještě zpomalit nebo zastavit? Jaká je šance, že prožijeme relativně normální Vánoce?

Dá se omezit. Opatření asi budou mít nějaký efekt, podle mého názoru ale jen malý. Devadesát devět procent lidí, kteří nebudou nemocní nebo nebudou mít své příbuzné v nemocnici, může Vánoce prožít v klidu. Hlavní ale je, jestli do té doby skutečně nedojde k zahlcení nemocnic a já se velmi obávám, že ano. Je úplně reálné, že za čtrnáct dní dojde ke zdvojnásobení hospitalizovaných, tím pádem budeme na pokraji kolapsu nemocnic.

Petr Pazdiora

Epidemiolog

Bývalý vedoucí protiepidemického odboru plzeňské hygieny Petr Pazdiora | Foto: Martin Polívka / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jak hodnotíte možnou účinnost představených opatření? Vybrala si vláda správnou cestu?

Inspirace jakýmikoli dobrými zkušenostmi je dobrá, ovšem je třeba si uvědomit, že Bavorsko nebo Rakousko sáhly k těmto tvrdším opatřením při daleko příznivější epidemické situaci. K těmto opatřením jsme měli přistoupit již před několika týdny. Sám jsem rozpačitý z toho, že řada opatření vejde v platnost až z neděle na pondělí. Při tak závažné situaci by ta prodleva měla být daleko kratší.

Co ve vládním návrhu postrádáte?

Nevidím žádná omezení vzhledem k hromadným akcím, ať již z hlediska počtu účastníků aktivních, nebo účastníků pasivních. Zejména ve vnitřních prostorech jsou tato opatření vyloženě nezbytná. Řada jich připomíná, že byla zavedena již na jaře, ale tehdy byla mnohem přísnější. Testování samo o sobě přenos infekce nezastaví.

Jestliže se nyní objeví tlak na rychlé naočkování alespoň první dávkou, tak je potřeba si uvědomit, že než uplyne termín pro druhou dávku a dalších 14 dní, tak se dostáváme už na začátek ledna. Z toho vyplývá, že opatření musí být směřována k rychlému zastavení šíření infekce v následujících dnech nebo týdnech. Zvýšení proočkovanosti se projeví až v novém roce. Chybí mi ale také úprava karanténních opatření, která zajišťují hygienické stanice.

Dá se tímto způsobem epidemie ještě zpomalit nebo zastavit? Jaká je šance, že prožijeme relativně normální Vánoce?

Obávám se, že Vánoce normální nebudou. Opakuje se úkol pro pojišťovny předat seznamy neočkovaných starších lidí praktickým lékařům. Ten jim už ale několikrát zadávali během podzimu. Chybí nám konkrétní údaj, kolik těchto lidí očkování odmítá.

Souhlasím samozřejmě s tím, že očkovaní, kteří byli v kontaktu s pozitivní osobou, by měli být vyšetřováni. To je důležité zavést. Víme, že se onemocnění nejvíce šíří v prostředí škol. Proto bychom měli zvážit, zda v těch nejpostiženějších okresech dočasně nepřerušit školní docházku a převedení na distanční výuku. Jsem přesvědčen o tom, že vláda bude muset opatření zpřísnit. Přijaté změny v nejbližších 14 dnech situaci v žádném případě nezlepší.