2000 nových případů denně, predikuje na konec října zdravotnický ústav. ‚Pozvolný nárůst,‘ hodnotí Vojtěch

Na konci října může být podle predikcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) při podobné rychlosti šíření epidemie kolem 2000 nových případů prokázané nákazy koronavirem denně. V pondělí to bylo přes 800. V úterý to řekl ředitel ústav Ladislav Dušek. Naopak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům řekl, že nárůst nových případů je pozvolný. Zůstanou proto stávající protiepidemická opatření.

„Nárůst není zdaleka tak výrazný v rámci hospitalizací. Je to jednoznačně výsledek vakcinace,“ doplnil ministr. V současné době v nich je kolem 200 pacientů a 53 na jednotkách intenzivní péče. Modely ústavu odhadují, že na konci měsíce to může být celkově asi 500 pacientů.

„Důležitá je struktura těch nově nakažených lidí. Pokud by to bylo jako teď, kdy významnou část tvoří velmi mladí ve věku šest až 19 let, nehrozilo by zahlcení nemocnic a omezení ostatní péče,“ řekl Dušek. Podle něj ale přibývá nakažených i mezi staršími věkovými skupinami včetně seniorů. Velkou část z nich ale chrání před závažným průběhem očkování.

Přibývá podle něj i případů, kdy se nákaza - zejména u seniorů nebo chronicky nemocných - objeví u lidí s dokončeným očkováním. Tvoří zhruba 20 až 25 procent případů nových nákaz. Lidé, kteří jsou očkovaní, ale méně často chodí na testy, nemusí je na rozdíl od neočkovaných podstupovat kvůli návštěvě kulturních či sportovních akcí nebo cestování. Obvykle ho podstupují jen kvůli příznakům nebo kontaktu s nakaženým.

„Před těžkým průběhem ale očkování chrání z více než 90 procent“ Ladislav Dušek (ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky)

„Před těžkým průběhem ale očkování chrání z více než 90 procent,“ dodal. Z pacientů na jednotkách intenzivní péče je neočkovaných 95 procent. Zbývajících pět procent jsou velmi vážně nemocní nebo ve vysokém věku. „U hospitalizací neplatí ten argument, že netestujeme očkované,“ dodal ministr. Podle něj se navíc v posledních dnech objevuje více registrací zájemců k očkování.

Třetí dávka vakcíny

Právě nejvíce rizikové skupiny postupně získávají nárok na další dávku očkování, která jejich odolnost posílí. Od druhé dávky musí uplynout osm měsíců. V Česku ji má zatím asi 7500 lidí z 40 tisíc, kterým tato lhůta uplynula. Evropská agentura pro lékové přípravky (EMA) v pondělí schválila u vakcíny Pfizer/BioNTech podání třetí dávky po půl roce. Dušek předpokládá, že podobně zareaguje Česko.

Přestože tisíce lidí už mají tři dávky očkování, stále zbývá asi 33 procent starších 16 let, kteří se očkovat nenechali. Dalších několik procent chrání prodělání nemoci, stále ale podle Duška zbývá asi 415 tisíc nechráněných seniorů nad 60 let, kteří jsou vážným průběhem ohroženi nejvíc. „Podle populačních statistik více než 60 procent těchto osob trpí jednou či více chronickými chorobami, které jejich zranitelnost zvyšují,“ uvedl.

Pesimistická varianta?

Kromě realistického scénáře ústavu pracuje s optimistickou a pesimistickou variantou. Optimistický scénář by vyžadoval zvýšení proočkovanosti populace až na 80 procent, pesimistický modeluje vznik nové varianty koronaviru, na kterou by očkování tolik nezabíralo.

Proti loňskému podzimu jsou počty nově nakažených i hospitalizovaných výrazně nižší. Na začátku října 2020 bylo za týden přes 150 nových případů na 100 tisíc obyvatel, letos je to 40. Loni bylo v nemocnicích najednou kolem 1150 osob, letos kolem 200.

Současné reprodukční číslo je 1,3. Pokud by se zvýšilo na 1,4 mohlo by být 2000 nových případů denně už v polovině října a na konci měsíce přes 5600.