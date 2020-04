Domácnosti v karanténě nesmí třídit odpad. Ministerstvo chce chránit popeláře před nákazou

Jak bezpečně nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie popsalo ministerstvo životního prostředí podrobně na svém webu.

Podle ministerstva, které vychází z pokynů Státního zdravotního ústavu, si lidé z rizikových domácností musí umýt ruce před i po vynesení odpadu. Plastové pytle by měly mít tloušťku minimálně 0,2 milimetru, nebo je nutné použít více vrstev.

„Po naplnění, nejpozději však do 24 hodin, pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem,“ stojí v informačním letáku ministerstva.

Pozor na roušky a kapesníky

Zvláštní opatření platí i pro vyhození jednorázových roušek, respirátorů či rukavic - a to pro všechny domácnosti.

„Jednorázové ochranné pomůcky můžete po použití vyhodit do směsného odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete,“ instruovalo ministerstvo. V zabezpečených plastových pytlích musí být i kapesníky používané nakaženými osobami.

Resort zároveň zdůraznil, aby lidé nikdy nenechávali pytle s odpadem mimo popelnice a kontejnery. „Chráníte tak zdraví popelářů,“ uzavřelo MŽP.