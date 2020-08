Plaga: Stále se pohybujeme do deseti škol, které se neotevřou. Kolem nošení roušek je drobný zmatek

Na začátku školního roku se kvůli karanténním opatřením proti koronaviru neotevře „do deseti škol“. V pořadu Partie televize Prima to v neděli řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Místopředseda opoziční ODS a expert strany na školství Martin Baxa kritizuje nejasnosti kolem používání roušek ve školách. Asociace ředitelů základních škol požaduje od hygieniků v pondělí jasná pravidla nošení pro Prahu, kde je epidemiologická situace nejhorší. Praha 13:34 30. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na začátku školního roku se kvůli karanténním opatřením proti koronaviru neotevře „do deseti škol“, řekl ministr školství Robert Plaga | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle plánu má začít nový školní rok v úterý ve školách. Výuku mají provázet přísná hygienická pravidla. Případná opatření proti koronaviru se budou řídit takzvaným semaforem pro oblasti s různým rizikem nákazy. Školy by se už neměly zavírat plošně. Některé už oznámily, že kvůli karanténě 1. září neotevřou.

„Stále se pohybujeme do deseti škol (které se neotevřou),“ uvedl Plaga. Podle něj je cílem, aby karanténní opatření ve školách byla co nejmenší.

Praha se dostala podle epidemiologů na semaforu do oranžové barvy, při níž by se měly roušky nosit. Hygienici to ale zatím nenařídili. Podle Plagy je hlavní město „v přechodové fázi mezi zelenou a oranžovou“ a situace ještě není taková, aby se roušky plošně zavedly.

Baxa nejasnosti kritizuje. Uvedl, že v polovině srpna ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nejdřív vyhlásil povinnost nosit roušky, po pár dnech ji po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) zase zrušil.

Epidemiologové v pátek oznámili, že se Praha dostala na semaforu do oranžové barvy, opatření to ale neprovázejí, zmínil Baxa. „Zbývají desítky hodin do otevření škol a páni ředitelé a paní ředitelky nevědí,“ řekl místopředseda ODS. Podle něj je v nejistotě vedení škol, žáci i jejich rodiče.

‚Možná větší zmatek‘

Plaga přiznává, že oznámení o nošení roušek nebyla srozumitelná. Označil je za „drobný zmatek, možná větší zmatek“. Dodal, že manuál pro školy ale stanovuje jasné mantinely, jak mají nákaze předcházet. O opatřeních podle situace rozhodují v regionech krajské hygienické stanice. Ministr řekl, že doufá, že budou postupovat předvídatelně.

Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého vedení pražských škol od hygieniků zatím nedostala žádné informace k tomu, zda a jak by se měly ve školních prostorách používat roušky. Asociace žádá o jasné pokyny, a to v pondělí. Černý podotkl, že ne všichni mají čas sledovat „kdejakou tiskovou konferenci“.

„Nemůžeme čekat na rozhodnutí, které padne za pět minut osm 1. září. Potřebujeme, aby krajská hygienická stanice jasně řekla: Roušky musí být, roušky nemusí být. Čím dřív se pražská hygiena vyjádří, tím dřív budeme mít jasno,“ řekl Černý.

Jako ředitel školy na školním webu zveřejnil a rodičům poslal zprávu, ať roušky dětem do školy dají. Školáci je tak budou mít připravené pro případ, že by se musely začít nosit.