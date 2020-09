Plaga: Když hygiena zavede roušky povinně, tak to platí. Pokud doporučuje, tak doporučují i ředitelé škol

Školní rok začíná podle některých učitelů a rodičů se zmatečnými pokyny od ministerstva školství ohledně protikoronavirových opatření. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v Interview Plus přiznává, že oznámení o nošení roušek nebyla srozumitelná a mělo by se postupovat podle semaforu. Praha 16:56 1. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v Interview Plus přiznává, že oznámení o nošení roušek nebyla srozumitelná a mělo by se postupovat podle semaforu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vnímám vysvětlení krajské hygienické stanice, že semafor je nahrubo rozdělen na tři úrovně, zatímco oni rozlišují deset stupňů epidemiologického rizika. Ale z pohledu ředitelů škol to není dobře,“ zdůrazňuje ministr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Hlavní město má nyní na semaforu oranžovou barvu a podle ředitelky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové mají konečné slovo ředitelé škol.

„Nesouhlasím, legislativa je poměrně jasná. Když krajská hygienická stanice zavede roušky, tak jsou povinné a ředitel s tím nemůže nic dělat,“ reaguje Plaga.

„Přehlednější situace v případě Prahy, která zoranžověla, by byla, kdyby krajská hygienická stanice řekla ‚roušky nasadit‘.“ Robert Plaga

V momentě, kdy hygienici vydali pouze doporučení, mohou ředitelé také jen doporučovat. „Pouze v případě, kdy by bylo ohroženo zdraví a bezpečnost – třeba kdyby na škole byl covid-19 pozitivní žák – tak bych si dokázal představit, že ředitel zavede roušky povinně,“ dodává.

Protože školy jsou velmi rozdílné, neexistují podle Plagy univerzální opatření pro všechny. „Cílem doporučení není sankcionovat školy, ale ulevit – není cílem, aby do karantény chodily celé školy. Pokud doporučení realizují, tak věřím, že karanténní zásah bude co nejmenší. Třeba jen jeden stupeň, ročník, nebo třída. Podle toho, jak se potkávají,“ vysvětluje.

Lépe než na jaře

V případě šíření nákazy covid-19 hrozí, že školy budou muset přejít na distanční výuku. Podle Plagy jsou na to nepochybně lépe připravené než na jaře.

„Krajské hygieny by na podzim měly být předvídatelné a konzistentní po celé republice. Ministra zdravotnictví jsem k tomu opakovaně vyzýval.“ Robert Plaga

„Posun, který jsme zaznamenali u učitelů, je neuvěřitelný. Webináře o tom, jak vzdáleně učit, mají obrovskou návštěvnost a je o ně zájem. Učitelé do toho rychle jedoucího vlaku naskočili a posunuli se dál,“ chválí ministr.

Podle České školní inspekce ovšem také na jaře asi deset tisíc dětí ze vzdělávacího systému vypadlo. „Přiznejme si, že mezery mezi dětmi vznikají i v prezenčním vzdělávání. Jednou z priorit strategie 2030+ je i vyrovnávání sociálních nerovností. Koronakrize problém ještě zvýraznila, ale není to nic, co by nešlo srovnat,“ věří Plaga.

Pokud jde o konkrétní opatření, na 180 školách v průběhu léta proběhly doškolovací kempy a další se ještě mohou konat. V plánu je také nákup až třináct tisíc počítačů, které by mohly být zapůjčeny dětem v karanténě.

„Jednoznačně by to nemělo být tak dramatické jako na jaře. Karanténní opatření by měla být krátkodobá a odpovídat tomu, co známe u jiných nemocí,“ ubezpečuje ministr školství.

Poslechněte si záznam Interview Plus.