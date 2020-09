ONLINE: Za čtvrtek zatím přibylo 1710 nakažených koronavirem. Jde opět o nejvyšší podvečerní nárůst

Během čtvrtka zatím přibylo v Česku 1710 případů covidu-19. Nárůst nakažených je znovu rekordní, v tomto týdnu potřetí za sebou. Je to o 417 víc než za stejnou dobu ve středu, kdy nakonec testy za celý den potvrdily nákazu koronavirem u 2139 lidí. To byl dosud nejvyšší denní přírůstek od začátku května a zároveň to bylo poprvé, kdy přibylo víc než dva tisíce pozitivních testů za jeden den. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

