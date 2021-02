Příští dva týdny budou denní přírůstky zhruba 20 tisíc nakažených, myslí si ministr zdravotnictví Blatný

Počet nakažených koronavirem i po zavedení přísnějších opatření podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) stoupne v příštím jednom až dvou týdnech na zhruba 20 tisíc denně, poté se ale sníží. Pokud by platil jen pandemický zákon, bylo by to nad 20 tisíc nakažených denně přinejmenším po celý březen. V případě rozvolnění by se počet nakažených vyšplhal na 35 tisíc denně, řekl v pátek ministr ve sněmovně.

