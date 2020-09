Jágrová: V nárůstu převažuje skupina mladých osob, kteří zapomněli, že jsme stále obklopeni koronavirem

V úterý v České republice přibylo 1164 nových případů nákazy koronavirem. Lehce přes 220 nově nakažených za 24 hodin ohlásili večer pražští hygienici. Právě v hlavním městě je situace ohledně koronaviru nejhorší. Od středy tam platí přísnější opatření. Hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová v Ranním Interview Radiožurnálu řekla, že hlavní město je uprostřed oranžového pásma. Připustila ale, že opatření se můžou ještě v příštích dnech zpřísnit. Praha 9:33 9. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hl. m. Prahy | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jak byste ten nárůst nejen v Praze okomentovala?

Bohužel v nárůstu nám převažuje skupina mladých osob mezi dvacátým a třicátým rokem, kteří patrně zapomněli na to, že jsme v současné době stále ještě obklopeni koronavirem a musíme se nějakým způsobem chránit a nemůžeme se chovat tak, jak před dobou koronavirovou.

Do úterního večera v Praze za 24 hodin přibylo rekordních 221 nakažených. Čekáte, že ta čísla budou v dalších dnech ještě stoupat?

Uvidíme. Protože se ta čísla každý den trochu liší, tak hodnotíme až sedmidenní incidenci, která podává pravdivý obraz o tom, zdali k tomu vzestupu dochází, či nikoliv. Mohu však potvrdit, že vzestup počtu hlášených onemocnění je každodenní. Každý den přibývá okolo jednoho, dvou procent nově hlášených případů, zejména ve skupině do 65 let, a přibývá nám okolo jednoho procenta případů u skupiny 65+.

V úterý jste řekla, že by hygienici mohli opatření v Praze dál zpřísnit a že rozhodnete příští týden. Neuvažujete o tom, že by to bylo dřív?

Uvidíme. Musíme zhodnotit sedmidenní incidenci. Dneska je středa, takže musíme ještě počkat, jak bude hlášení vypadat dneska, jak bude vypadat zítra a podle toho se samozřejmě může stát, že to, co jsme slibovali, že nebudeme měnit opatření každý týden, bohužel nebude moc být dodrženo a bude se muset změnit.

Co je ve hře? Třeba zavedení roušek v dalších vnitřních prostorách, nebo další opatření?

Určitě by se to rozšiřovalo na zavedení roušek ve všech prostorách, určitě by se tam uvedli i prostory, které jsou společné, na které se to v současné době nevztahuje a je to nelogické. Muselo by to opravdu být jednoduché, aby vždycky, když vcházím do nějaké prodejny, do nějaké veřejné budovy, abych věděl, že si mám nasazovat roušku a nemusel přemýšlet, jestli ta prodejna nebo budova patří mezi občerstvení či něco jiného.

Oranžové pásmo

V pátek jste mluvila o tom, že je nakažených moc a máte problém s trasováním. Kolik lidí navíc potřebujete, aby bylo možné trasovat rizikové kontakty?

Máme už brigádníky, máme armádní pracovníky, takže v současné době musíme vycházet s těmi silami, které máme. Určitě by nám pomohlo, kdybychom měli dalších deset, patnáct, dvacet lidí.

Světová zdravotnická organizace doporučila navýšit kapacity a důsledně testovat. Podobný krok se vyplatil třeba New Yorku, kde po navýšení kapacity o 3000 pracovníků hygieny snížili počet případů poměrně znatelně. Potvrdil to náš americký zpravodaj. Je tedy správnou cestou trasovat jen vážné případy, což byla varianta, o které se mluvilo, nebo naopak navýšit kapacity pro dokonalé testování?

V každé zemi se trasuje jinak. Máte spoustu evropských zemí, kde bezpříznakové případy vůbec netrasují, takže…

Kterou cestou chcete jít?

…to nejde jednoznačně porovnávat. Ale byl to návrh, který byl na začátku zpracování, takže nemá smysl se k němu vyjadřovat, protože není ukončený, není hotový a nevíte, jak to tam bylo nastaveno. Takže samozřejmě jsme schopni v současné době v rámci programů chytré karantény s nějakou podporou pokračovat dál, ale musí to být podpora význačná.

Vyřeší to pomoc hygienických stanic z jiných krajů, které vám pomoc přislíbily, nebo už se na tom pracuje, už jsou v provozu?

Některé krajské hygienické stanice nám pomáhají už od soboty, takže už to normálně probíhá. Ale bohužel u nich stoupá počet hlášených případů, takže je otázka, jak dlouho nám ještě budou moci pomáhat.

Zatím je Praha na semaforu rizika nákazy oranžová - tedy na druhém nejhorším stupni. Jak daleko je v tuto chvíli od červeného - nejhoršího stupně?

Zatím je dost daleko, zatím je určitě někde v polovině oranžového pásma. Zatím určitě nejsme na hranici toho červeného. Ale pokud bychom neučinili opatření, tak bychom se tam brzo dostali.