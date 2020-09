Smolek o cestování do Německa: Je třeba přiznat, že žijete v Praze. Jinak by se mohly sankce rozšířit

Německá vláda varuje před cestami do Prahy. Berlín se rozhodl zařadit českou metropoli do seznamu rizikových oblastí kvůli šíření koronaviru. Při cestách z Prahy do Německa bude nutný negativní test nebo karanténa a testování v Německu. Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek Radiožurnálu řekl, že kontroly budou jen namátkové. Je ale podle něj potřeba přiznat, že člověk pobýval v Praze, protože jinak by se opatření mohla rozšířit na celé Česko. Praha 11:15 10. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá vláda varuje před cestami do Prahy. Berlín se rozhodl zařadit českou metropoli do seznamu rizikových oblastí kvůli šíření koronaviru (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Důvodem, proč Němci Prahu zařadili mezi rizikové oblasti, je podle Smolka skokový nárůst počtu nakažených za poslední týden.

Další kraje by ale podle něj mohly následovat. „To neznamená, když Němci zařadili mezi rizikové oblasti pouze Prahu, že pokud čísla porostou výrazně i v dalších regionech České republiky, že by Němci nemohli přistoupit k tomu, že by další oblasti zařadili mezi rizikové, ale zatím je to jen Praha,“ popsal Radiožurnálu Smolek s tím, že Němci zatím nespecifikovali, kterým krajům něco podobného hrozí.

Německé úřady kvůli této změně neplánují zavést kontroly na hranicích. „Jsou to pouze namátkové kontroly. Němci jasně řekli stejně jako většina dalších evropských států, že si nepřeje znovu zavedení hraničních kontrol,“ dodal Smolek.

Podle něj ani není potřeba vyplňovat žádné dokumenty, pouze pravidlo respektovat a přiznat se. „V momentě, kdy jsem se v posledních 14 dnech zdržoval v Praze, tak je potřeba německé pravidlo respektovat, akceptovat a podřídit se mu,“ vysvětlil náměstek ministra zahraničí.

Smolek ale připustil, že za určitých okolností nemusí člověk, který v dokladech Prahu jako bydliště, pravidla dodržovat: „Pokud mám Prahu v dokladech, ale jsem například pendler, který skutečně žije v západních Čechách a každý den jezdí do Německa, tak je to řešitelné formulářem, který vyplní váš zaměstnavatel tak, abyste s tím neměli problémy. Protože když se německý policista bude ptát a uvidí ve vašem občanském průkazu bydliště Praha, tak abyste dokázal prokázat opak. Je to ale samozřejmě na odpovědnosti každého z nás, je to i o tom, že chráníme naše německé partnery.“

Pokud by obyvatelé Prahy a lidé, kteří v hlavním městě pracují nebo pobývají dlouhodobě, pravidla nedodržovali, mohlo by to podle ministerstva zahraničí mít následky pro celou zemi. „V momentě, kdy by Češi ve velkém přestali to pravidlo respektovat, tak samozřejmě hrozí, že se k nám Německo začne chovat jinak. Obyvatelé Paříže, Bruselu a Lucemburska už nějaký čas v tomto režimu jsou, to pravidlo funguje a respektují ho,“ dodal Smolek.

Podobné opatření jako Němci zavedla ve středu také Belgie. O žádných dalších chystaných opatřeních ve spojitosti s Českem ministerstvo neví. „Měli jsme signály z počátku týdne ohledně Slovenska, ale tam se to naštěstí zatím nevyplnilo, takže na Slovensko i do Rakouska, do Polska můžeme cestovat volně,“ řekl na závěr Smolek.