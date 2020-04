Úřady jsou zavalené přestupky. Brno navrhuje amnestii, advokáti a ministerstvo to odmítají

Úřady odkládají řešení přestupků, což povede k tomu, že se některé promlčí. Upozorňují na to Hospodářské noviny. Nařízená jednání se teď kvůli mimořádným opatřením ruší a nová nezačínají. Promlčení by se ale nemělo týkat mnoha přestupků. Potíž by nastala, kdyby nouzový stav trval do podzimu.

