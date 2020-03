‚Roušky do Velikonoc. Záleží na Prymulovi. Ženy ocení kadeřnici.‘ 9 výroků o konci opatření kvůli koronaviru

Hranice dva roky zavřené rozhodně nebudou a roušky nebudeme muset nosit až do prázdnin, mírnili v minulém týdnu členové vlády dřívější vyjádření náměstka ministra zdravotnictví a šéfa Ústředního krizového štábu Romana Prymuly. Kdy ale přesně mimořádná opatření kvůli pandemii koronaviru skončí, nikdo neví. Server iROZHLAS.cz posbíral a sestavil přehled výroků členů vlády a Prymuly o konci nebo omezení těchto opatření za poslední týden. Praha 19:09 30. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hranice dva roky zavřené rozhodně nebudou a roušky nebudeme muset nosit až do prázdnin, mírnili v minulém týdnu členové vlády dřívější vyjádření náměstka ministra zdravotnictví a šéfa Ústředního krizového štábu Romana Prymuly | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Představitelé vlády se za poslední týden shodli na tom, že mimořádná opatření kvůli pandemii koronaviru by se mohla začít uvolňovat po Velikonocích, tedy v polovině dubna. Bude ale záležet na tom, jestli se podaří zavést takzvanou chytrou karanténu.

V Jihomoravském kraji se pilotní projekt rozjel v pondělí. „Zahájili jsme to dnes v 8 hodin ráno. V následujících dnech by se mělo vše rozeběhnout naplno. Měli bychom být schopni sbírat rizikové osoby a adekvátně rychle je testovat,“ řekl Radiožurnálu Prymula.

S uvolňováním nařízení pak podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vláda začne takzvaně od konce. Na sportovní utkání nebo kulturní akce přijde řada až po uvolnění dalších opatření.

I tak ale chce vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) požádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o další měsíc – tedy do 11. května.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula 24. března

Opatření, která vláda zavedla kvůli koronaviru, by se po Velikonocích mohla začít zmírňovat. Vše bude záležet na tom, zda se Prymulovi podaří zavést takzvanou inteligentní karanténu. Případná uvolnění budou cílit především na zaměstnance a živnostníky. „Chceme, aby se lidé vrátili zejména do práce,“ řekl Prymula na tiskové konferenci. Důležité je to podle něj proto, aby se dále neprohlubovaly dopady na hospodářství.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) 24. března

S uvolňováním jednotlivých nařízení vláda zřejmě začne odzadu, uvedl na tiskové konferenci Vojtěch: „Dovedu si představit, že budeme uvolňovat opatření týkající se všeobecného omezení pohybu lidí, že uvolníme nějaké služby, které jsou potřeba. Lidé jsou na nich samozřejmě i existenčně závislí,“ řekl Vojtěch.

Déle si na odvolání zákazu budou muset počkat pořadatelé i návštěvníci kulturních či sportovních událostí. „Velmi pravděpodobně hromadné akce - fotbalové zápasy, koncerty - budou jedny z posledních, které uvolníme, protože tam spočívá největší riziko.“

Kdy se život vrátí k normálu, nelze podle Vojtěcha s jistotou odhadnout. „Teď vám asi nikdo neřekne, jestli tu v květnu nebo červnu už nebude žádná restrikce,“ sdělil ministr.

Premiér Andrej Babiš (ANO) 28. března

Babiš chce požádat sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 11. května. „Myslím, že se tomu nevyhneme, protože zkrátka je jasné, že ten počet nakažených bude stoupat,“ řekl pro Českou televizi.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) 28. března

„Hranice rozhodně nebudou zavřené dva roky. Může se ale stát, že hraniční opatření budou odvolávána mezi posledními, protože když se nám podaří trend otočit, zatímco v sousedním státě bude epidemie dál řádit, musíme hranice dál udržet, abychom to sem znovu nezanesli. Neznamená to ale, že dva roky nepojedeme na dovolenou,“ mírnil v rozhovoru pro Deník dřívější prohlášení náměstka Prymuly.

„Nikdy jsem neřekl, že se žáci vrátí do škol koncem května. S jakýmikoli termíny bych byl velmi opatrný. Teď to sice vypadá, že vidíme světlo na konci tunelu, ale zkušenost ze světa ukazuje, že koronavirus je zákeřný a umí překvapit. Byl bych rád, abychom udrželi všechna přijatá opatření. Naděje je důležitá, ale mluvit teď o květnovém návratu do škol a plném rozjezdu výroby bych se bál. Raději bych počkal,“ dodal ještě Hamáček.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) 29. března

„Nejsem kompetentní člověk, abych o tom rozhodla, to musí říct hlavní epidemiolog, musí to říct ministerstvo zdravotnictví a budeme se o tom radit celá vláda, ale je spočítána (makroekonomická predikce kvůli pandemii koronaviru – pozn. red.) na konec července a počítá s tím, že ve třetím čtvrtletí začneme ekonomiku pomalu oživovat,“ popsala ministryně pro TV Prima.

Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO) 29. března

„Jsme v tomhle trochu zdrženlivější, přičemž dneska to začínáme klastrovat, to znamená, začínáme dávat dohromady skupiny provozoven - pochopitelně zejména takových, kde nedochází k častějšímu kontaktu, kde bude dodržena vzdálenost dvou metrů a kde do určité míry jsme schopni ještě částečně odizolovat velké shlukování lidí. A takhle to postupně budeme mít připraveno v určitých skupinách a ty skupiny začneme podle toho, jak se bude vyvíjet situace, pouštět. Ale pozor, je třeba si říct, že to není o maloobchodu, provozovnách, restauracích, knihkupectvích a tak dále, ale je to samozřejmě o průmyslu,“ popsal vicepremiér Havlíček na TV Prima.

Premiér Andrej Babiš (ANO) 29. března

„Tak já nevím, co říká pan profesor Prymula, já bych řekl, že je budeme nosit do Velikonoc,“ mírnil Babiš v České televizi Prymulova slova o nošení roušek až do prázdnin.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula 30. března

„Chytrá karanténa se dělá z toho důvodu, abychom nemuseli zavádět dramatická plošná opatření. Po Velikonocích by měla být zavedena ve všech krajích. Některá z plošných opatření pak budeme rušit, ale určitě ne všechna. Rozložíme to v čase, abychom byli schopni sledovat křivku a vyhnuli se exponenciálnímu růstu. Toho se musíme vyvarovat, abychom měli dostatečnou kapacitu zdravotního systému,“ popsal Prymula na Radiožurnálu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) 30. března

„Náš zájem je co nejdřív se vrátit do normálního života před koronavirem. Myslím si, že opatření by se mohla rozvolňovat třeba od různých služeb. Ženy ocení, pokud si budou moci zajít na kosmetiku nebo ke kadeřnici. Ale muselo by to fungovat jako třeba u zubaře, v místnosti by byla jen kadeřnice a zákaznice, přičemž zaměstnankyně by musela být samozřejmě negativně testována na koronavir. U těchto služeb bych asi začal, ale záleží to zejména na panu Prymulovi a hygieně, takže mě berte s rezervou. Pak asi různé prodejny, musí fungovat průmysl a výroba. Mohly by následovat restaurace a hotely. Hromadné akce a shromáždění budou naposledy. Velikonoce ale bohužel strávíme všichni doma, s tím musíme počítat,“ řekl premiér v rozhovoru pro Lidové noviny.