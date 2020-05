S Prymulou skončí také první verze Chytré karantény. Druhá bude založena na eRoušce a Mapách.cz

Na konci května skončí první verze Chytré karantény. Televizi CNN Prima News to v pátek řekl náměstek ministra zdravotnictví a šéf Centrálního řídícího týmu COVID-19 Roman Prymula. Ten ve stejné době také skončí na ministerstvu a stane se vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Na první verzi Chytré karantény podle Prymuly později naváže druhá, která bude založena na aplikacích eRouška a Mapy.cz. Praha 11:06 22. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„K 31. 5. ukončím Chytrou karanténu 1 tak, jak byla připravená. A teď se připravuje Chytrá karanténa 2, kdy je snaha zapojit další prostředky, které jsou ji schopny významným způsobem zefektivnit, to znamená jak Mapy.cz, tak eRouška,“ řekl Prymula pro CNN Prima News.

Až Roman Prymula na ministerstvu skončí, už pod něj projekt Chytrá karanténa spadat nebude. „Nicméně budu stále komunikovat s klinickým týmem, jak se to má připravovat,“ dodal.

Prymula v polovině května oznámil, že chce funkci náměstka pro zdravotní péči opustit na konci měsíce. Odchod zvažoval už v březnu, k tomu, aby zůstal, ho však přesvědčil Andrej Babiš (ANO) po vypuknutí epidemie koronaviru. Nyní měl namířeno do soukromého sektoru, ale premiér mu nabídl funkci vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.

„S touto pozicí jsem nepočítal. Celý život jsem dělal vědu, proto mě zaujala, protože myslím, že tam mám co přinést,“ vysvětlil epidemiolog s tím, že dalším důvodem je, že nemáme jistotu, jak se bude situace ohledně nového koronaviru dál vyvíjet.

O politiku nemá zájem

Jeho nová pozice by měla „vést ke koordinaci české zdravotnické vědy“. Problémem podle něj je, že „nejsme schopni realizovat naše myšlenky“. Čeští vědci mají skvělé nápady a také skvělou publikační činnost, k jejich uvedení do praxe a patentům ale dochází v zahraničí.

Do těchto projektů ale nepočítá vakcínu na koronavirus, kterou vyvíjí Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a IKEM. „Smysl toho je omezený. Přicházíme do vlaku, který je rozjetý. Projekt jsem ale detailně neviděl,“ dodal s tím, že každý má právo zkoumat, co chce. Schvalování podléhá pouze financování.

S odchodem z ministerstva do funkce vládního zmocněnce se podle Babiše sníží Prymulovi plat. Jak ale sám epidemiolog v pátek upřesnil, nebude to o tolik. Navíc se plánuje věnovat i jiným věcem. „Vedle toho budu vyvíjet činnost akademickou, takže to nebude takový rozdíl,“ popsal.

Politické ambice náměstek ministra nemá. Prymula podle svých slov nechce v tuto chvíli být ani prezidentem, ani ministrem zdravotnictví. „Snažím se působit odborně a o politiku nemám zájem,“ vysvětlil.

Problém kvůli čínské medicíně

Roman Prymula je epidemiolog, který po vypuknutí pandemie koronaviru v Česku řídil Ústřední krizový štáb, od konce března stojí v čele Centrálního řídicího týmu COVID-19, který má na starosti projekt chytré karantény, kapacity nemocnic, laboratoří či testování nakažených.

V poslední době měl ale také spory s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Ten o něm řekl, že si neumí představit, že by na ministerstvu jako náměstek zůstal. Vadí mu mimo jiné jeho výroky do médií. Spory jsou také kolem bezpečnostní prověrky, kterou museli všichni náměstci ministra získat. Prymulovi ji po více než roce Národní bezpečnostní úřad ještě nevydal.

Proč se tak dosud nestalo, sám epidemiolog neví. „Komunikace (s Národním bezpečnostním úřadem) neprobíhá, musí vynést verdikt. Víte jen, že jste to dostali, nebo ne, ale k tomu nedošlo,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví.

Podle něj má úřad problém hlavně s jeho – podle Prymulových slov – údajným konfliktem zájmů za ministra Svatopluka Němečka z ČSSD a také centrum čínském medicíny „Zajímají je kontakty, kdo to sponzoroval a tak dále,“ uvedl v pátek. On sám v tom ale problém nevidí. „Nikdo tam nic nenašel, je to čtyři nebo pět let,“ dodal Prymula.

„Myslím si, že čínská medicína má svůj význam, není to čínský projekt. Nikdy nenahradí medicínu klasickou,“ popsal s tím, že její největší přínos je u nemocí s psychosomatickými projevy. V případě centra čínské medicíny ale podle něj nešlo o politiku.