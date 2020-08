Prymula o zkrácení izolace: V průběhu podzimu v ní budeme mít spoustu osob a je zbytečné je tam držet

Místo čtrnácti dní už jen deset. Od pondělí se zkracuje doba, po kterou musí být nakažení koronavirem v izolaci. Desetidenní lhůta nově platí i pro lidi, kteří jsou v karanténě kvůli kontaktu s infikovanými. Podle některých odborníků ale i poté mohou bezpříznakoví nakažení šířit virus. Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula to ale odmítá. V Ranním interview Radiožurnálu řekl, že riziko je v řádech jednotek procent. Praha 9:58 24. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaká rizika jste zvažovali před tím, než se oficiálně zkrátila doba, kdy mají být lidé v izolaci nebo v karanténě? Jaká to má úskalí?

Co se týká izolace, tak tam úskalí prakticky nejsou, protože v tuhle chvíli je dostatek dat o tom, že po desátém dnu člověk není infekční, pokud před tím byl bezpříznakový průběh onemocnění. A pokud tam jsou nějaké příznaky, tak poslední tři dny by měl být bezpříznakový. Pokud příznaky přetrvávají ještě na konci desetidenní doby, tak se prodlužuje a dělá se testování, pokud je test negativní, je propuštěn. Maximální doba, pokud zůstává v izolaci, je dvacet dnů. Takto to jednoznačně je. Testuje se tam i viabilita viru, to znamená, jestli je schopen se dále množit. Takže tady je dostatek údajů, že toto není nutné prodlužovat.

Co se týká karantény, tam určitá míra rizika je, protože inkubační doba samozřejmě může být i čtrnáct dnů. Nicméně je to velmi málo pravděpodobné - zhruba 2,5 procenta osob má inkubační dobu delší než deset dnů.

Třeba ale podle vašeho kolegy epidemiologa Romana Chlíbka můžou bezpříznakoví nakažení koronavirus dál šířit, takže by ochranná lhůta zkrácena být neměla. Co tomu říkáte?

Tam je riziko v řádech jednotek procent a myslím si, že tak, jak je to nastaveno, to dává logiku, protože se dá očekávat, že někdy v průběhu podzimu budeme mít spoustu osob v karanténě a je zbytečné je tam držet takhle dlouhou dobu.

K ukončení karantény ani izolace nebude třeba test. Je to tak?

Není to úplně tak. Co se týká izolace, tak tam skutečně ta doba končí desátý den bez testu. Ale v karanténě právě vzhledem k potencionálnímu možnému riziku na konci těch deseti dnů bude prováděn test.

Jak se díváte na testy ve fotbalových klubech? Ty odhalily pozitivní případy, aniž by to sami hráči třeba tušili, takže byli výrazně bezpříznakoví. Myslíte si, že se tohle dá vztáhnout na celou společnost? Třeba v tom smyslu, že promořenost může být teď vyšší než v dubnu?

Určitě je vyšší než v dubnu, protože to onemocnění tady nějakým způsobem prochází populací. Na druhou stranu ono nám to zase tolik nepřináší, protože se ukazuje, že člověk je imunní po prodělaném onemocnění poměrně krátkou dobu – někde mezi třemi až šesti měsíci – a to je samozřejmě problém tohoto přístupu. Každopádně ve fotbalových klubech je snaha testovat preventivně, aby ti, kteří hrají vrcholové soutěže na úrovni Evropy, se nedostali do problémů, protože UEFA testuje před každým zápasem. Je dobré mít přehled, jak na tom který klub je.

Takže další testování kolektivní imunity by nemělo valného smyslu?

Je to jenom informační záležitost, která nám řekne, jak na tom momentálně jsme. Ale ty údaje nejsou zcela zásadní pro to, že by se měla měnit celá strategie. Bude to mít velký význam, až budeme mít k dispozici očkovací látku, po níž by imunita měla být delší než po prodělaném onemocnění.

Kdy podle vás můžeme mít k dispozici očkovací látku?

Podle diskusí s generálním dodavatelem do Evropy, který podepsal kontrakt s Evropskou unií na 300 milionů dávek. Česká republika se k tomu připojila, to znamená, že budeme mít přes 11 milionů dávek, což je ve dvoudávkovém schéma pro 3,6 milionu osob. První dodávka vakcín by měla přijít už před koncem roku, zbytek v roce následujícím. Doufám, že to bude do poloviny příštího roku.