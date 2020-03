Prymula: Koncem března čekáme 8500 nakažených. Budeme muset upravit pohyb lidí do zahraničí

Pokud na konci března bude méně než 8500 nakažených, bude podle šéfa Ústředního krizového štábu Romana Prymuly v Česku v dalších deseti dnech možné uvolňovat vyhlášená opatření. Řekl to v neděli v České televizi. Po Velikonocích chce také spustit nový systém testování, do kterého se zapojí i armáda. Epidemiolog se - stejně jako vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) - domnívá, že vláda bude zřejmě muset upravovat pohyb lidí za prací do zahraničí. Praha 14:05 22. 3. 2020 (Aktualizováno: 14:36 22. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nový systém testování podle něj bude stát na pěti koordinátorech. „Jeden pro laboratoře, jeden pro hygieny a tak dále,“ uvedl. Díky zapojení laboratoří včetně Akademie věd ČR bude kapacita tisíců testů za den.

Vyvíjejí se podle něj testovací postupy, které umožní Česko odpoutat od dodávek testů a reakčních látek ze zahraničí.

„Budeme čím dál více závislí na tom, co si budeme schopní zajistit my sami. Nemůžou to ale hned začít dělat lidé, kteří nejsou zvyklí pracovat v infekčním prostředí,“ uvedl virolog Ivan Hirsch, který vede katedru genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Podle Prymuly se bude do domácích odběrů u pacientů a testování zapojovat i armáda. Budou se tzv. trasovat všechny kontakty nakažených lidí a izolovat se, což umožní uvolnění přísných opatření, která omezují pochyb nebo poskytování služeb.

Vláda podle něj bude zřejmě muset upravovat pohyb lidí za prací do zahraničí. „Mám z některých regionů údaje, že i deset procent pendlerů je nakažených,“ řekl náměstek.

V době návratu Čechů z Itálie a Rakouska měla Česká republika na počátku března denní přírůstek nakažených přes 45 procent, což bylo horší než Itálie. „Teď bude část lidí, kteří budou ze zahraničí repatriováni, v karanténě na jednom místě, protože dochází k nedodržování karantény,“ uvedl Prymula.

