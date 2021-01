Rážová: Lidé by měli nahradit roušku respirátorem FFP2 tam, kde se setkává více lidí

Britská mutace koronaviru se po Německu, Slovensku a Maďarsku potvrdila také v České republice. Státní zdravotní ústav prověřil dvanáct vzorků, u deseti z nich se mutace potvrdila, a to na vzorcích v Praze, ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Hlavní hygienička Jarmila Rážová Radiožurnálu řekla, že na rozdíl od Německa české úřady zatím neplánují nošení respirátorů FFP2 místo roušek nařizovat, ale pouze doporučovat. Praha 12:01 20. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jarmila Rážová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co změní potvrzený výskyt britské mutace koronaviru v Česku? Chystáte se testovat více vzorků na novou mutaci?

Budeme se snažit, aby vzorky byly zasílány do Národní referenční laboratoře ke konfirmaci, nebo lépe řečeno k sekvenaci (proces, při němž se určuje primární struktura např. DNA či RNA – pozn. red.). Protože zdaleka ne všechny laboratoře sekvenaci provádějí.

Takže testovat každý pozitivní vzorek není nutné?

Zatím určitě ne. To není ani technicky možné.

Co to změní? Budete důkladněji a rychleji trasovat kontakty lidí, u kterých se potvrdí britská mutace?

U těch případů, které včera (v úterý – pozn. red.) zveřejňoval Státní zdravotní ústav, tak to bylo poté, co byly získány informace od krajských hygienických stanic, které to trasování prováděly. Trasování je nastaveno a jeden z údajů, který se velmi zjišťuje, je stále i cestovatelská anamnéza, případně kontakty s osobami, které byly mimo. Samozřejmě je zde komunitní přenos a je otázkou, nakolik ta varianta je tady již třeba rozšířená a nakolik se ještě při komunitním přenosu dá určit, kde přesně jste se nakazil. To se nedá.

Co britská mutace může v Česku způsobit?

Myslím, že může způsobit totéž, co způsobuje v Anglii, to znamená, že může zrychlit proces nakažení o třicet až čtyřicet procent, takže apel, který říkal pan ministr, bych podpořila. To znamená nahradit roušky respirátorem FFP2 v místech, kde se setkáváme s větším počtem neznámých jedinců nebo osob, to znamená zejména zdravotnická zařízení, sociální služby, ale přidala bych například i veřejnou dopravu. Je zcela určitě bezpečnější nosit FFP2, nikoliv roušku.

Podle vašeho názoru přijde to, o čem teď mluvíte, ze stadia doporučení k povinnosti?

Zatím jde o doporučení a myslím, že nějakou dobu stále budeme doporučovat FFP2. Je otázkou epidemiologické skupiny nebo spíš analýzy rizika, která místa jsou tak citlivá, že by to tam muselo být nařízeno. Doporučujeme stále 3R, tedy ruce, roušky a rozestupy. Je to naprosto základní, protože se jedná o respirační nákazu a tyto tři principy jsou základem ochrany před přenosem nákazy.

‚Zůstaneme v pátém stupni‘

Index protiepidemického rizika (PES) ve středu stoupl ze 70 na 73 bodů. Důvodem je růst reprodukčního čísla z 0,76 na 0,82. O čem to svědčí? Proč číslo opět roste?

V úterý bylo pondělí (výsledky pondělních testů, pozn. red.), tudíž bylo provedeno podstatně větší množství testů a tím pádem vyšlo více pozitivních a tím pádem narůstá i reprodukční číslo v konečném důsledku.

Takže se domníváte, že příčina je jenom vyšší počet testů i v době, kdy se šíří britská mutace?

Ano, v této chvíli si to myslím.

Jeden ze spoluautorů výpočtu rizikového skóre PES Jan Kulveit z Oxfordské univerzity připustil, že by se kvůli britské mutaci mohla upravit opatření v pátém stupni, dokonce mluví o stupni šest. Vidíte to stejně? A jak by zpřísnění mohlo vypadat a zvažujete ho?

Různé teoretické úvahy se mohou vést. Myslím si, že pátý stupeň, ve kterém teď jsme a budeme ještě minimálně týden, možná i více, tak je natolik přísný, že nezvažujeme v tom větším plénu lidí, že bychom nastavovali nějaká ještě přísnější opatření.

I přesto, že narůstá reprodukční číslo?

Ano, ale ten nárůst je stále pod jedničkou, takže je to lepší situace. Ale nicméně důležité je, že nám stále zůstávají – a to je absolutně stěžejní – vysoké počty hospitalizovaných lidí v nemocnicích a také na jednotkách intenzivní péče. A to je naprosto základní ukazatel celé hodnoty přístupu k epidemii.

To znamená, že v praxi se zřejmě můžeme dočkat nějakého zpřísnění?

Myslím si, že zůstaneme v pátém stupni.