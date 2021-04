Premiérovi je náročné něco vysvětlit. Rotace ve školách sníží nákazu až o 90 procent, říká Levínský

Po dlouhé době se v Česku blíží rozvolňování opatření proti koronaviru. Už v úterý by vláda mohla rozhodnout o otevření části škol. Zároveň by měl kabinet potvrdit, že v neděli skončí nouzový stav a s ním omezení cest mezi okresy a zákaz nočního vycházení. Právě navrhovaná rotační výuka by mohla snížit riziko nákazy ve školách až o 90 procent, řekl Radiožurnálu René Levínský, matematik a člen poradního orgánu vlády MeSES. Rozhovor Praha 14:51 5. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít René Levínský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za neděli přibylo v Česku 1911 potvrzených případů nákazy koronavirem. Nárůst počtu nakažených tak v neděli poprvé za více než tři týdny zrychlil. O čem to podle vás vypovídá? Máte pro to nějaké vysvětlení?

Čísla, která jsou měřena o víkendu, nejsou úplně srovnatelná. Když se podíváme na sobotu a neděli, tak ten pokles je větší než byl. Když se podíváme na neděle samostatně, tak vidíme nárůst. Je to jedno číslo, ze kterého nemusíme nic usuzovat.

Epidemická situace v Česku se už několik týdnů zlepšuje. Která z těch současných opatření zabírají nejlépe a která naopak nejméně? Co o tom říkají vaše statistiky?

Toto je velmi špatný přístup, jak uvažovat. Je to sice lidské, přemýšlet, co je nejlepší a co nejhorší, vždy to ale funguje dohromady. Opatření jsou jako ementálský sýr s dírami, které když se dávají na sebe, tak společně můžou fungovat dobře. Ale žádné z nich by samo o sobě nefungovalo. Toto porovnávání je do značné míry mylné.

Které opatření je ale podle vás zásadní?

Zásadní je, že ta opatření přicházejí spolu v nějakém společném balíčku. Každé jedno samo o sobě řeší relativně málo. Ale samozřejmě víme, do jaké míry každé opatření je důležité. Například rotace ve školách jsou schopné snížit nakažlivost ve škole až o devadesát procent. Není to jedna věc, která by všechny ty věci byla schopna rozhodnout. Chybí to, že se nikdy neomezily kontakty v rámci průmyslu. Tam je největší počet kontaktů a právě tam má ementálský sýr poslední díru.

Vláda by v úterý mohla potvrdit, že s koncem nouzového stavu přestane platit omezení cest mezi okresy a zákaz nočního vycházení. Jak se to podle vás projeví na vývoji epidemie?

Myslím si, že to je právě opatření, které splňuje svůj historický význam a při zpomalování postupu epidemie, která byla nejsilnější na Chebsku, Sokolovsku a postupně se posouvala republikou. Toto opatření podle nás šíření rozumně zpomalilo a k 12. dubnu a nemá podle mého názoru další opodstatnění. Bylo by smysluplné ho zrušit.

Jak epidemickou situaci ovlivní otevření části škol, kdy by se měli do lavic vrátit žáci prvního stupně a předškoláci?

Připravovali jsme pro vládu, respektive ministerstvo školství, modely a průzkumy na dvou velkých školách v Praze. U každého dítěte jsme se dívali, s kým se kde stýká a tak dále. Ukazuje se, že je velmi důležité otevřít školy v rotačním principu. Ten totiž přináší ve své podstatě přirozenou karanténu - dítě je pět dní v kolektivu a poté devět dní doma.

Tento systém omezuje šíření nákazy podstatně více než jenom zmenšení počtu dětí na polovinu. Věříme, že se otevření škol na situaci projeví zcela minimálně, rotace by měly snížit riziko nákazy ve škole o 80 až 90 procent. Když u toho budou ještě testy, tak se to projeví opravdu minimálně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek ve vysílání Radiožurnálu zkritizoval plán na otevírání škol. Nechápe, proč se do školek a škol vrátí pouze část dětí. Vy jste členem poradního orgánu vlády, jak to tedy vysvětlit premiérovi?

Vysvětlit něco premiérovi je samozřejmě náročné. Poradní orgán vlády připravuje nějaké materiály pro ministerstvo. Myslím, že resort školství by se měl ještě více snažit tyto věci vysvětlit, aby je pochopil každý občan a ideálně aby je pochopil i samotný premiér. Rotace znamenají, že školy otvíráme jenom trošku, je potřeba se podívat, co se stane. Je to rozumný přístup.

Podobným způsobem se pracuje například i v Izraeli a dalších zemích, kde epidemii koronaviru zvládají. Máme data ze zahraničí ale i velmi dobrá data přímo z České republiky. V nich jsme se zabývali i věcmi, zda Jozífek sedí v lavici s Jiřinkou, jestli se vidí každou přestávku, jednou denně nebo jednou za týden. Máme velice realistické grafy.