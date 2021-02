ONLINE: Reprodukční číslo stouplo nad 1,2. V pátek přibylo 14 676 nových případů koronaviru

Výběr z médií: termín pro přihlášky na kampaň k očkování, majáky pro vodní záchranáře i vzácný keř

V tisku se v sobotu dočtete, že ministerstvo zdravotnictví posunulo termín pro přihlášky do výběrového řízení na kampaň k očkování proti covidu-19. Upozorňuje na to časopis Media and Marketing.