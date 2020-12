Nařízení jsou složitá a chybí jim odůvodnění. Chtěli jsme pomoct, nikdo se neozval, říká legislativec

Vláda Andreje Babiše (ANO) se při schvalování nového usnesení ve čtvrtek dopustila chyby - zakázala prodej všech nápojů i uvnitř restaurací. Nedostatek sice ještě ten samý den opravila, žádný z ministrů ale veřejnosti neřekl, že například kavárny nesmějí nově prodávat kávu v kelímcích s sebou. „Je to naprosto absurdní. Dokumenty se schvalují v časovém presu,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Petr Bezouška, člen Legislativní rady vlády. Rozhovor Praha 6:00 12. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a epidemiolog Roman Prymula | Zdroj: Úřad vlády ČR

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek potvrdil, že vládní usnesení obsahuje zákaz prodeje i nealkoholických nápojů s sebou do kelímků. Chce tak předejít popíjení lidí na vánočních trzích. Co si o tom myslíte?

Já nevím, jestli to není takový kanón na vrabce. To, že si lidé berou kelímky a jdou na náměstí, je spojen s alkoholem, punčem nebo se svařákem. Kdežto ty nealkoholické nápoje si berou spíše cestou do práce. Přijde mi, že to s tím vůbec nesouvisí, nevede to přeci ke shlukování lidí.

Právník a člen Legislativní rady vlády Petr Bezouška

V čem vidíte z právního hlediska největší problém?

Celkově je to obecnější problém v tom, že krizová opatření vlády nemají vůbec žádné zdůvodnění, neobsahují důvodovou zprávu. Strašně to poté ztěžuje, aby adresát poznal, jaký to má smysl, účel, co se tím sleduje. Něco málo se tak dozvídáme pouze někde z tiskové konference nebo twitteru. Vykládat právní předpis je bez tohohle strašně složité.

Dodal bych, že legislativní pravidla vlády ukládají, aby bylo u všech právních předpisů - zákonů, vyhlášek, nařízení - odůvodnění. Pravidla samozřejmě nepamatují na krizová opatření, protože asi nikoho nenapadlo, že je vláda bude někdy vydávat. Pokud se to ale vztahuje na běžné právní předpisy, tak by to mělo platit na všechny právní předpisy, které vláda nebo ministerstva vydávají.

Je to kuriózní i z toho pohledu, že když ministerstvo zdravotnictví vydává svá opatření, tak musí mít odůvodnění. V případě vlády je zde ale takové vakuum, kdy tam odůvodnění nedávají, protože jim to nikdo explicitně neříká. To je strašně špatně.

Proč vláda svá rozhodnutí neodůvodňuje? V čem je to důležité?

Oni můžou říct, že jim to nic neukládá. Žádný předpis neříká, že tam musí být odůvodnění. Ale podle mého názoru se to dá minimálně analogicky dovodit z legislativních pravidel vlády. Je to důležité z hlediska předvídatelnosti práva a výkladu právní jistoty. Včera (ve čtvrtek) jste to viděl s těmi nápoji - nikdo nevěděl, jaký to má výklad. A aby poté někde mluvčí nebo ministr říkal: „Jo, tohle jsme chtěli.“ Jak to máme vědět?

Třeba to tak není a pouze se teď snaží zamaskovat nějakou svoji chybu. Opravdu mi to přijde absurdní.

Chyby? Časový pres

Tento zákaz upravuje nové vládní usnesení a už v něm se objevil nedostatek. Mluvčí ministerstva zdravotnictví poté tvrdila, že šlo o tiskovou chybu. Dokážete si představit, kde se mohla stát?

Předpokládám, alespoň z těch omezených znalostí, které se ke mně dostanou, že všichni úředníci pracují ve strašném tlaku. Všechno musí být rychle.

Vláda si ráno něco odhlasuje, daný text se tam někdo snaží zachytit, rekonstruovat, co vlastně měla v úmyslu. A aby to bylo ještě ten den vytištěné ve Sbírce zákonů, je také neobvyklé. Většinou to jsou totiž delší lhůty, pod kterými to běží, a je čas se podívat, jestli není v textu není nějaká chyba. Myslím si, že je to všechno způsobeno časovým presem.

Vy už jste na Sbírku zákonů částečně narazil. I když mluvčí ministerstva uvedla, že vláda schválila správné usnesení, právě ve sbírce je to s tou chybou. Jak velký je to problém? Může to vláda vůbec opravit?

Usnesení vlády zavazuje vládu a jí podřízené orgány, takže to nemůže být pro občany jakkoliv závazné. Ti se musí řídit tím, co vyjde ve sbírce. Pokud by ale vláda chtěla opravit to, co v ní vyšlo, tak musí vydat nové krizové opatření. Když například při tisku někde vypadne čárka, tak to můžeme nazývat tiskovou chybou. Rozhodně se toto zdůvodnění ale neváže k tomu, co udělala vláda včera.

Změny v průběhu zasedání

Jak se takové usnesení nebo nařízení připravuje? Kdo je tím tvůrcem? Právníci na ministerstvu zdravotnictví?

V tomto systému rychlých akcí se opatření, která souvisí s ministerstvem zdravotnictví, připravují právě tam. Není ale výjimkou, že se text mění i v průběhu zasedání vlády. Ministr tam přijde s návrhem, do něj lobbují další ministři a mění se to. Určitě na tom participuje i vládní legislativa, která sídlí na Úřadu vlády. Ta by měla být dalšíma očima. Ale konzultuje se to i s právníky jiných dotčených ministerstev, primárně to však vytváří resort zdravotnictví.

Můžu si to tedy představit tak, že materiál vznikne na ministerstvu zdravotnictví a ministr ho přinese na zasedání vlády?

Ano.

Přečtou si to tam další ministři?

Měli by. Ve standardním procesu by šel zákon do připomínkovacího řízení ke všem ministerstvům. Ale v současné době není výjimkou, že to ministři vidí poprvé až během jednání vlády. Jak hluboce to čtou, nebo jakou mají možnost se poradit i s někým dalším, to si myslím, že je velice omezené.

Má kabinet během svého jednání k dispozici právníky, kteří by tam přímo seděli a upozorňovali na případné sporné pasáže?

Rozhodně mají. Na Úřadu vlády je celý takový odbor - vládní legislativci - podle mých zkušeností to jsou špičkoví právníci. Ale vím, že i oni dostávají text až při jednání vlády, nebo není ani čas se s nimi poradit. A tím se dostáváme zpátky k časovému presu.

Oslovilo Legislativní radu vlády, které jste členem, některé z ministerstev nebo jste se nabídli někomu, že byste jim případně pomohli s tímto zrychleným režimem?

Ano, vím o kolezích, že tato nabídka ve vzduchu je - budete-li cokoliv potřebovat, můžeme to online zkonzultovat, není problém. Plénu legislativní rady se těchto procesů vůbec neúčastní a nedostává to do rukou. Jsem přesvědčen, že kdyby někdo požádal kteréhokoliv člena rady, tak by tu pomoc neodmítl.

Chápu ale správně, že vás v tuto chvíli nikdo neoslovil?

Ano, je to tak.

Kostrbaté a složité věty

Vládní nařízení jsou někdy napsaná velmi složitě. Je vůbec přípustné udělat je lidštěji? Tak, aby nová nařízení opravdu pochopil každý?

Určitě je možné to napsat jednodušeji. Když se podíváte na návrh některého zákona, tak působí kostrbatěji. Právnický jazyk ale rozhodně nemusí být tak kostrbatý a tak složitý, jak některá krizová opatření předvádějí. Jsou určité termíny a pojmy, které jsou důležité a musí se použít v určitém významu.

V tomto případě ale nejde ani tak o právnickou nesrozumitelnost, ale spíš o špatně zvolenou češtinu - dlouhá souvětí, vložené věty. Zlatá legislativní pravidla jsou jasná: vyjadřovat se ve stručných, jednoduchých větách, minimum souvětí a podobně. To by si každý legislativec měl držet v sobě a aplikovat to.

Je tomu příkladem i nejasný odstavec o prodeji nealkoholických nápojů s sebou?

Nemám důvod nevěřit tomu, že to tak opravdu mysleli. Šlo by o mou spekulaci, když bych tvrdil, že se to snaží tvrdit až teď. Šlo to rozhodně jednodušeji, srozumitelněji.

Jsou ještě v nějakých opatření chyby? Věty, které nedávají smysl, protože jsou například zavádějící?

S kolegou z legislativní rady Janem Wintrem jsem se shodli, že v jednom opatření zakazuje vláda pití alkoholu na veřejně přístupných místech. Jenže takové místo je i restaurace. Měli zvolit pojem veřejné prostranství, což je naprosto běžné. Ale tady to opět mají špatně, i když jejich mluvčí tvrdí, že to špatně není.

Připravené různé varianty

Co by vláda měla udělat pro to, aby nedocházelo k chybám ve vydávání opatření?

Jednoznačně zapojit víc lidí a v předstihu se připravit na různé varianty. Přece vím, co chci udělat, když se něco stane, a můžu ten text mít připravený už dříve. Ne to řešit až ten den.

Na sociálních sítích se již šíří fotky, že kavárny začaly dávat kelímek s nápojem do sáčku třeba na pečivo a můžou argumentovat tím, že to není k okamžité konzumaci. Můžou s tím obstát například před policií?

Myslím si, že ne, pokud nebude káva v termohrnku. Konzumujeme kávu horkou nebo teplou. V sáčku stejně vychladne. Nedává to potom smysl, káva je k okamžité konzumaci.