Nedělní radost z rozvolňování kalí čtvrteční data. ‚Počet nakažených opět roste,‘ potvrzuje Dušek

Fronty před kadeřnictvími a kosmetickými salony, otevřené restaurace a obchody - ve čtvrtek se Češi znovu dočkali rozvolňování protiepidemických opatření. A to přesto, že ve většině regionů poslední čtyři dny dochází k nárůstu nakažených. „Skutečně se to děje,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz informace z krajských hygienických stanic šéf statistiků Ladislav Dušek. Jeho slova potvrdila i ústecká hygienická stanice. Praha 13:30 3. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf statistiků Ladislav Dušek potvrdil nárůst nakažených v posledních dnech | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Třetí stupeň protiepidemického systému (PES) znamená například otevírání obchodů, kadeřnictví nebo fitness center. O čtvrtečním rozvolnění rozhodla vláda už v neděli. „Dává to jistotu těm, kteří mají určitou obavu z toho, že v jejich kraji není ta situace ještě ideální. Rozvolnění od čtvrtka tak dává značnou míru záruky, že tak nebude,“ zdůvodňoval v neděli místopředseda vlády Karel Havlíček (za ANO).

Již ve středu premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že očekával lepší čísla. „Ten vir bohužel tady je a úterní číslo mě vůbec nenadchlo,“ uvedl s tím, že požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní.

Ke zlepšení ale nedošlo. Alespoň to znázorňují grafy zveřejněné na webu ministerstva zdravotnictví a shodují se na tom i někteří ředitelé hygienických stanic.

Během posledních čtyř dnů v zemi přibylo více než 12 tisíc nemocných s covid-19. Zatímco v sobotu 28. 11. jich v Česku bylo 50 580, ve středu 2. 12. již 62 928.

Dlouhodobě se nepodařilo snížit ani podíl pozitivních testů. Hranice se totiž stále pohybuje okolo 20 procent. V některých krajích - například na Vysočině - je toto číslo ještě vyšší.

Vzestupný trend

Vzestupný trend potvrdil serveru iROZHLAS.cz i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

„Jelikož se v posledních 3 až 4 dnech navýšily počty nově diagnostikovaných případů, narůstá i počet pacientů, které hygienické stanice vedou jako aktuálně covid pozitivní. Tento trend se týká téměř všech regionů,“ řekl. Dodal zároveň, že se čísla mohou ještě měnit s tím, jak budou hygienici nahlašovat uzdravené.

ONLINE: V Česku otvírají obchody a restaurace, ve středu testy odhalily 4563 nově nakažených Číst článek

Stejně to vidí hygienici v Ústeckém kraji. „Pokles není bohužel setrvalý, spíše naopak. Od pondělí nám počty nakažených opět začaly narůstat. Z hodnot kolem 200 případů za den v minulém týdnu jsme se vyšplhali na včerejších 378,“ uvedla Lenka Šimůnková, ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústeckém kraji.

Obává se také toho, že se onemocnění začne opět rychle šířit. „Myslím si, že tomu napomůže otevření restaurací a dalších stravovacích zařízení, ale i pití svařáků u stánků na náměstích,“ varuje s tím, že by byla raději, aby děti mohli chodit do školy, než dospělí do restaurací.

Nárůst počtu nakažených

Její slova pro server iROZHLAS.cz potvrdil i ředitel libereckých hygieniků Vladimír Valenta. Například na Vysočině sice počet nových případů stagnuje, ale kraj se v poslední době řadí k nejvíce postiženým oblastem republiky.

Rážová o uvolnění: Kdybychom zmírnili opatření regionálně, lidé by se mezi kraji příliš přelévali Číst článek

„Jsme taková černá ovce Česka. Vypadalo to na lehký náběh ke zlepšení, ale nakonec to žádný trend nebyl,“ řekl Jiří Kos z hygienické stanice na Vysočině.

Statistik Dušek také poznamenal, že každá změna, která navýší mobilitu obyvatelstva a kontatky lidí, je jistým rizikem a nakažených bude přibývat. „Počty nově diagnostikovaných s vysokou pravděpodobností částečně narostou. Zcela zásadní je udržet testovou kapacitu, tedy testovat,“ uzavřel.

„Bylo by fajn být opatrný, protože já jsem lehce nervózní celkově z toho vývoje,“ řekl ve středu Babiš.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová situaci vnímá tak, že epidemie brzdí menší rychlostí, než by si ministerstvo přálo. „Epidemie brzdí a pan ministr odsouhlasil třetí stupeň na základě sedmidenních dat a dalších výhledů modelu,“ uvedla ve čtvrtek pro Radiožurnál.

Před plánovanou tiskovou konferencí ministerstva zdravotnictví redakce oslovila mluvčí Barboru Peterovou, podle které ministr Jan Blatný (za ANO) čísla denně sleduje a agendou se zabývá.