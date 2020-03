Hasiči ze skladu v Opočínku rozvážejí ochranné pomůcky z Číny. Ruslan už odletěl zpět do Šen-čenu

Hasiči postupně z policejního skladu v Opočínku u Pardubic rozvážejí zdravotnický materiál dopravený letecky z Číny. Ochranné pomůcky proti koronaviru míří do jednotlivých krajů i nemocnic. V neděli ráno byla do Opočínku přivezena dodávka přepravená velkokapacitním letounem Ruslan, řekl v neděli hlavní logistik akce Martin Kučera z Hasičského záchranného sboru. Podle armády už mezitím letadlo odletělo z Lipska do Šen-čenu pro další dodávku. Praha/Pardubice 12:37 22. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči postupně z policejního skladu v Opočínku u Pardubic rozvážejí zdravotnický materiál dopravený letecky z Číny | Foto: Ondřej Wolf | Zdroj: Český rozhlas

„Veškerý materiál, který dorazil dnes nad ránem, byl během čtyř hodin z armádních vozidel vyskládán a roztříděn, protože nebyl v letadle uspořádán. Každé auto obsahovalo všechny části dodávky, které navíc byly v bednách o rozdílné kapacitě,“ uvedl v neděli Kučera.

Hasiči třídí zásilku milionů roušek a respirátorů dovezených v noci na dnešek Ruslanem z Číny do Česka. Klíčový je pro distribuci dodávek centrální sklad v Opočínku u Pardubic. @iROZHLAScz @CRoPardubice @Radiozurnal1 pic.twitter.com/502HecM3PP — Ondřej Wolf (@ondrejwolf1) March 22, 2020

Letadlo ale nepřivezlo 106 tun materiálu, jak informovala vláda. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v TV Prima řekl, že šlo celkem o necelých 100 tun. Materiál je transportován na paletách a podle něj tak nelze využít maximální kapacitu letounu.

„Vznikl tam volný prostor. Ruslan ale poletí ještě dvakrát a všechno přiveze,“ dodal Prymula.

Armáda na twitteru informovala, že krátce před polednem z Lipska odstartoval Ruslan s čerstvou posádkou a letí opět do Šen-čenu pro další tuny zdravotnického materiálu. Vrátit by se měl v úterý a zatím poslední let by měl absolvovat v pátek.

Armáda ČR

@ArmadaTweetuje Ruslan s kódem NATO Condor před chvíli podruhé odstartoval z Lipska směr Šen-čen. Přepraví k nám další tuny zdravotnického materiálu. #spolutozvladneme 21 140

Současně s materiálem z Ruslanu přijela do Opočínku dodávka přepravená dalším letadlem na letiště v Praze. Již v pátek přivezlo jiné letadlo z Číny první zásilku, ta byla z policejního skladu rozvezena ještě týž den.

Skladovací hala v areálu policie v Opočínku má plochu 12 000 metrů čtverečních. „Poskytli jsme jej ve prospěch distribuce ochranných pracovních prostředků. Areál má výhodnou polohu, je v blízkosti letiště Pardubice a má dostatek manipulační plochy,“ řekl policejní prezident Jan Švejdar. Hasiči mají na místě kolem stovky lidí. Pomáhají jim policisté.

Policejní sklad v Opočínku #Pardubice. Právě teď odsud hasici rozvazeji stovky tun zdravotnického materiálu do celé republiky, který v noci přivezl ukrajinský letoun Ruslan. Vykládal se do půl páté ráno. @CT24zive pic.twitter.com/ICchktOcLg — Veronika Skřivanová (@Verouch) March 22, 2020

Ze skladu hasiči ochranné pomůcky rozvážejí do jednotlivých krajů, hejtmani pak podle svých seznamů zásilku přerozdělí. Například v Pardubickém kraji se bude materiál vozit do skladů v Chrudimi, Litomyšli a Ústí nad Orlicí, odkud bude putovat do měst a obcí. Nově budou hasiči zásobovat i páteřní síť nemocnic a záchranky.

Do Česka přiletěla z Číny tři letadla s dodávkami zdravotnického materiálu. Přivezla miliony respirátorů a roušek a velké množství ochranných obleků, brýlí a rychlotestů na koronavirus. V Česku byl dosud kritický nedostatek ochranných pomůcek.