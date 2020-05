Návrat dětí do škol v Praze proběhl bez komplikací. Někde přišlo 80 procent dětí, jinde jen čtvrtina

„Dnes ráno jsme to zvládli úplně bez problémů,“ uvedl ředitel Masarykovy základní školy v pražských Klánovicích Michal Černý, který vede Asociaci ředitelů základních škol. K návratu do lavic ve škole se přihlásila asi čtvrtina mladších školáků.

Jediná drobná komplikace podle něj byly dvě děti, které ráno dorazily bez rodičů a bez čestného prohlášení o bezinfekčnosti. „Tak jsme volali rodičům a rodiče urychleně přijeli a dodali podepsaný papír,“ řekl.

Stejnou potíž zaznamenal v jednom případě i ředitel ZŠ Mezi Školami v Praze 5 Petr Vodsloň. „Holčička sama vytáhla mobil a zavolala maminku, která přišla,“ řekl. Podle něj měla škola připraveno několik kopií čestného prohlášení, které rodiče mohli vyplnit i na místě.

Do ZŠ Mezi Školami podle Vodsloně dorazila asi polovina dětí, které tam běžně chodí. „Všechno proběhlo naprosto bez problémů. Máme přihlášených 224 dětí, které jsme podle ročníků uspořádali do 17 skupin,“ řekl.

Skupiny podle něj přicházely postupně mezi 07.45 a 08.15. „Otevřeli jsme do školy dva vchody a nastupují po dvou skupinách, protože jsme každý vchod ještě rozdělili provazem a část dětí odchází do levé strany školy a část do pravé strany,“ popsal. Podle něj to fungovalo lépe, než předpokládal. „Rodiče jsou zodpovědní,“ dodal.

Poučené děti

Žádný chaos v pondělí ráno nezaznamenal ani ředitel ZŠ Antonína Čermáka v Praze 6 Petr Karvánek, kam přišlo kolem 80 procent dětí z prvního stupně. „Samozřejmě před školou se v nějakých okamžicích setkalo větší množství dětí, ale tomu se nedá zabránit, když přichází do školy 350 žáků,“ řekl.

Jinak ale podle něj bylo vše v pořádku. „Děti měly roušky, protože asi byly poučeny od rodičů, že když jsou víc u sebe, tak je mít mají,“ uvedl. Učitelé pak podle něj pomáhali děti navigovat do tříd, kam budou chodit, a některé děti si vyzvedali přímo před školou. Dodal, že vyučující v pondělí do školy dorazili také všichni kromě jedné učitelky, která se omluvila kvůli nevolnosti.

Podle ředitele ZŠ profesora Švejcara v Praze 12 Ondřeje Lněničky zabraly přípravy hygienických opatření proti koronaviru dost času, ale vše se dalo zvládnout. Ani on v pondělí nezaznamenal žádné problémy.

„Děti odvedené, někteří rodiče nedodali prohlášení, nebo ho neměli s sebou, to jsme doladili a teď už všichni jsou ve třídách,“ řekl. Do jeho školy přišlo asi 31 procent žáků prvního stupně.

„Kuchyně dělá studené balíčky, tedy čerstvé bagety, jinak budou děti většinu času venku, kolek školy máme hodně přírody,“ doplnil. Většina dětí podle něj bude odcházet mezi 12.00 a 14.00, jen zlomek zůstane až do 16.00.