Školy se v pondělí neotevřou, byl by to chaos, shodují se Gazdík a Rais. Testy totiž dorazí v neděli

Návrat studentů do lavic se zřejmě neuskuteční podle původního plánu. Čínské antigenní testy mají do České republiky dorazit v neděli. Jejich distribuce napříč celou zemí do druhého dne je ale nereálná, domnívá se předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií České republiky Renata Schejbalová. V kombinaci se zhoršující se epidemiologická situací stojí podle ředitelky Gymnázia Nad Štolou před žáky i učiteli příliš mnoho neznámých.

Praha 20:39 23. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít