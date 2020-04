Přijímací zkoušky na vysoké školy by mohly být 15 dnů po otevření škol

Přijímací zkoušky na vysoké školy by se mohly uskutečnit nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy by je mohly s ohledem na epidemii koronaviru uskutečnit prezenčně i na dálku, podobně jako státní zkoušky. Počítá s tím zákon, který ve středu jednomyslně schválila Sněmovna. Praha 22:38 8. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přijímací zkoušky (ilustrační foto) | Foto: Martin Veselý / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Poslanci prodloužili lhůtu, ve které přijatí uchazeči budou moci dodat dodatečně maturitní vysvědčení, a to z vládou navrhovaných 30 dnů na 45 dnů po zápisu na vysokou školu. Normu nyní posoudí Senát.

Vysoké školy by podle předlohy také mohly prodloužit akademický rok a mohly by studentům odpustit poplatky za příliš dlouhé studium.

Školy by se mohly podle Plagy otevřít v druhé půlce května. ‚Ne po stupních, ale najednou,‘ uvedl ministr Číst článek

Některé vysoké školy už avizovaly, že kvůli epidemii budou muset zkoušky posunout. Termíny přijímacích zkoušek určuje každá vysoká škola sama, za standardního stavu je musí vyhlásit alespoň čtyři měsíce předem. Kvůli opatřením proti koronaviru to nemohou splnit, a zákon proto lhůtu zkracuje na 15 dnů.

Maturitní zkoušky by se podle jiné úpravy, která už byla přijata, měly konat 21 dnů po znovuotevření škol. Pokud se ale školy neotevřou do 1. června, zkoušky na maturitním vysvědčení nahradí průměr známek z posledních tří vysvědčení střední školy. Úspěšní uchazeči o vysokoškolské studium budou moci předložit maturitní vysvědčení nejpozději do půldruhého měsíce od zahájení příštího akademického roku.

Státní zkoušky na vysokých školách a obhajoby dizertačních prací by se mohly konat i přes internet. Podmínkou je, aby šlo o komisionální zkoušení. Pokud by se státnice nemohly uskutečnit ani na dálku, měly by být po otevření škol. Školy by navíc měly mít možnost akademický rok prodloužit.

Úprava vznikala ve spolupráci s vysokými školami, řeší také prodloužení stipendií či odpuštění poplatků za nadstandardní dobu studia. Doba od 1. března do 31. srpna by se v této souvislosti neměla do studia započítávat. Akademické senáty by navíc dle návrhu mohly jednat a hlasovat na dálku.

Školy jsou kvůli šíření koronaviru zavřené od 11. března do odvolání. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) uvedl, že předpokládá jejich otevření v druhé polovině května podle vývoje koronavirové epidemie.

