Výběr z médií: nové testy na koronavirus, znečištěné sperma a spor o roušky v automobilce Hyundai

V českých novinách se ve čtvrtek dočtete, že do tří týdnů by v Česku měly být nové rychlotesty na koronavirus. Informuje o tom Právo. Znečištěné ovzduší poškozuje podle Hospodářských novin spermie. A dělníci z automobilky Hyundai nechtějí nosit roušky. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:15 3. září 2020

E15

České národní parky se snaží najít rovnováhu mezi návštěvností a ochranou přírody, téma přináší čtvrteční deník E15. Parky totiž každoročně hlásí rostoucí počet turistů. Zvažují proto regulaci počtu lidí, které do areálů pustí. Vůbec nejhorší je teď situace na Sněžce. Letos proto poprvé v šedesátileté historii krkonošského národního parku museli správci například rozmístit ochranné sítě, aby lidé nešlapali po vzácných rostlinách.

Mf Dnes

Dělníci z automobilky Hyundai nechtějí nosit roušky, které jim vedení nařídilo. Píše Mf Dnes. Zaměstnanci závodu si stěžují, že se v práci v rouškách dusí. Podle odborů je takové nařízení přehnané. Namítají, že se v celém závodě nakazili pouze tři lidé z jednoho pracoviště. Někteří členové dokonce navrhují stávkovou pohotovost.

Deník

Jestli máte rádi pivo z plastového kelímku nebo klobásu na plastovém tácku, tak zbystřete. Deník připomíná, že od července příštího roku se plastové nádobí nebude moct vyrábět. Z trhu zmizí také plastová brčka nebo příbory. Může za to evropská směrnice, která chce zmírnit produkci plastů a její dopady na životní prostředí.

Hospodářské noviny

Znečištěné ovzduší poškozuje spermie. Dočtete se ve čtvrtečních Hospodářských novinách. Do neobvyklé studie se zapojila víc než stovka strážníků z různých měst napříč republikou. Nejznečištěnější sperma kvůli špatnému ovzduší vědci odhalili u policistů z Ostravy.

Právo

Do tří týdnů by v Česku měly být nové rychlotesty na koronavirus. Právu to řekl epidemiolog Roman Prymula. Nové testy budou koronavirus odhalovat ve slinách. Výsledek by pak lidé měli znát za méně než hodinu.