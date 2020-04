Populaci bez protilátek hrozí nové vlny onemocnění covid-19, upozorňuje poslanec Svoboda

Vláda se v úterý věnovala změnám nouzového stavu. Představila harmonogram rozvolňování krizových opatření. Ten žádala i opozice. Hosty Dnešního Plusu byli poslankyně a předsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví Věra Adámková (za ANO) a poslanec a místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda (ODS). Praha 18:36 14. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Bohuslav Svoboda (ODS) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Je třeba, abychom opatření rozvolňovali, ale velmi zodpovědně. Není možné držet nouzový stav neustále, to se ví,“ říká ve vysílání Plusu poslankyně a předsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví Věra Adámková (za ANO).

Podle ní musí ministr Adam Vojtěch (za ANO) zvážit všechny údaje, které bude mít k dispozici. „Například uvolnění hobbymarketů byl i testovací kámen toho, jak jsme schopni dodržovat opatření a přitom mít určité možnosti. A ukázalo se, že tam máme ještě rezervu.“

„Určitě dojde k většímu rozšíření nemoci, ale výraz „promoření“ mnoho lidí vyděsil. Chci říci: nebojte se toho, je to jen terminus technicus, jde vlastně jen o to, abychom měli přirozené protilátky, a přichází to u každé infekční choroby takového typu. “ Věra Adámková

Rozvolnění musí být vázáno také možností při střetnutí lidí dodržovat odstupy a mít menší počet osob v prostoru. „Dovedu si to představit postupně a s rozmyslem toho, co vlastně člověk nejvíce potřebuje.“



„Nejde ani tak o to, jestli covid-19 proděláme klinicky nevýznamně, ale o to, že lidé s těžším průběhem potřebují velmi intenzivní péči, a tu je třeba zajistit. Velmi zodpovědný přístup ukázal, že jako vyspělé zdravotnictví jsme toho schopni,“ shrnuje Adámková (za ANO).

Zatím se uvolňuje, ale nevíme proč

„Je to velmi složité. Máme dvě extrémní situace,“ vysvětluje poslanec a místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda (ODS).

„Covid-19 není žert, je to vážná věc a může se řešit jen na základě faktů. Uvítal bych proto, aby nám ministerstvo řeklo, co a z jakého důvodu uvolňuje... Zatím se dozvíme, že něco uvolníme, ale nevíme proč a co to udělá, a přitom podklady už začínáme mít. “ Bohuslav Svoboda





Buď prý obyvatelstvo vystavíme infekci, což znamená spoustu nemocných i úmrtí, ale pokud toto promoření neproběhne, zůstane tu obrovská skupina populace bez protilátek. „A riziko nové a vážné vlny onemocnění pak bude velmi významné.“

Zásadní je dostatek informací o počtech infikovaných, ale i na jakých místech dochází k infekci. „Zatím se shodujeme na tom, že rozvolnění musí být, ale musíme říci, kde a proč... Musíme vědět, kde riziko je, jak velké a jaká je intenzita promoření.“



„Rozvolňování musí být vázáno na výsledky testů v populaci, na inteligentní karanténu a musíme se snažit najít varianty, které budou znamenat jen mírné zvýšení zátěže a nevyvolají velkou krizi,“ žádá Bohuslav Svoboda (ODS).