Viroložka Peková: Koronavirus jde testovat i za míň, stát by je mohl laboratořím dotovat

Zastropování cen testů na koronavirus vyhovuje asi málokomu. Přesto jsou laboratoře, pro které to problém není. Jako je třeba soukromá laboratoř Tilia, kde je vedoucí molekulární bioložka a viroložka Soňa Peková. Stejná viroložka, která jako jedna z prvních testovala „lidi z ulice". Praha 19:51 18. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví určilo cenu pro samoplátce na 1674 Kč. Podle asociace laboratoří je ale příliš nízká a nepokryje jim náklady. Cestovní kanceláře naopak částku považují za nadsazenou, protože se Čechům nemálo navýší částka na dovolenou. Laboratoř Tilia vystačí s 1264 Kč.

„Naše cena za vyšetření je pro jakékoli vyšetření na RNA viry stejná, a to jak pro zvířata, tak pro lidi. Ani teď nebyl důvod ji navyšovat,“ říká viroložka, která hned na začátku pandemie vyvinula vlastní test na koronavirus, ve vysílání Českého rozhlasu Plus. To, že jiné laboratoře mají problém, ale nevylučuje.

„Může za tím stát nějaká zvýšená administrativa. Nebo pokud nepostupují podle doporučení mj. WHO, musí nakupovat komerční diagnostické soupravy, a to za ceny, které jim stanoví distributor. To jim pak může náklady navyšovat,“ domnívá se. „Cena ale zastropovaná být musí, protože jen tak se zamezí nehoráznému obchodování s testy,“ dodává.

Stát to chce, tak by to měl dotovat

Stát ale testy nařídil, neměl by je taky lidem dotovat? „Myslím, že by se v tom stát měl angažovat, už jen proto, aby se lidé opravdu nechali vyšetřit a (nařízení) neobcházeli… Je totiž pořád nutné, aby se testovalo. Jen důsledným epidemiologickým průzkumem, a to přes přímý důkaz viru, což je jediná průkazná metoda… Pro ty, co si to nemohou dovolit, by se k tomu měl stát postavit čelem, případně to zadotovat těm laboratořím, které to za tu cenu udělat nedokážou,“ myslí si viroložka.

Poslechněte si celý rozhovor Renaty Kropáčkové

Přiznává, že v tuto chvíli vyšetřují v laboratoři právě pendlery. „Je jich opravdu hodně, nejméně stovka denně. Test totiž potřebují zaměstnavatelé, stát to chce na hranicích apod.“ Od začátku března prošlo jejich laboratoří kolem 5 tisíc lidí, „a v posledních 14 dnech už pozitivní případy opravdu moc nevídáme. Takže se zdá, že se to podařilo vyčistit, ale musíme se bránit tomu, aby se to sem zas nedovezlo. A pendleři jsou opravdu rizikové skupiny,… takže testování je teď strašně důležité,“ myslí si.

Virus nepochází z trhu?

Nejnovější studie čínských vědců ukazuje, že na trh ve Wu-chanu zavlekl virus člověk, ne zvířata. Samotné vědce překvapilo, že virus byl „předběžně přizpůsobený přenosu na člověka“. Může to znamenat, že pandemie vznikla jinak, než jsme si až dosud mysleli? „Jsem ráda, že se to zveřejnilo, že ta studie nebyla zase okamžitě z webu stažena, jak se to dosud dělo,“ komentuje viroložka.

„Koronavirus (SARS-CoV-2) obsahuje sekvence, které mu umožňují, aby mohl vstupovat do lidských buněk. To si jde těžko představit jako nějaký přirozený evoluční proces. To by bylo tahání sira Charlese Darwina za jeho svatou bradu a spoléhat na přirozenou evoluci tady prostě není možné. On se do člověka dostal přes sekvence, které tam normálně nepatří, a patrně začal hned interhumánní přenos. Pacient nula z Wu-chanu nebyl z nějakého trhu, ale normální člověk mimo trh,“ dodává.

Ve druhém audiozáznamu najdete informaci o úplně novém objevu vlastního testu na covid-19, který mají na Slovensku.

Slováci mají vlastní test na covid-19