Odborníci volají po testech na covid-19 zdarma. ‚Musel by se změnit zákon,‘ oponuje ministerstvo

Testování na koronavirus je v Česku pro lidi bez žádanky stále zpoplatněno. Samoplátci tak zaplatí za test i dva tisíce korun. Odborníci proto navrhují, aby se vláda inspirovala v zahraničí a návštěvu odběrových míst žadatelům nechala hradit. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) sice pro iROZHLAS.cz změny v proplácení připustil, konkrétnější ale být nechtěl. Na jiném systému se zatím neshodla ani opozice. Praha 6:00 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na koronavirus probíhá například pomocí metody PCR výtěrem z nosních dírek | Foto: Johan Nilsson | Zdroj: TT News Agency/Reuters

Kdo se chce nechat otestovat na koronavirus, ale nemá žádanku od praktického lékaře nebo hygienické stanice, musí zaplatit. Takové pravidlo platí v Česku již několik měsíců. V některých zemích je ale praxe jiná, a testování tak mají zadarmo všichni zájemci. Stejný systém doporučují i někteří čeští odborníci.

Proticovidový PES? Podobné systémy mají v zahraničí, Česku pomůže, říká biochemik Trnka Číst článek

„Rozhodně by měly být testy na koronavirus zdarma. Frustruje mě, že to u nás stále není, dokonce slýcháme od vlády a dalších, že testovat není potřeba, protože by se systém zahltil. Nerozumím tomu. Snížila by se tím potřeba plošných opatření,“ řekl například biochemik Jan Trnka v podcastu Vinohradská 12.

Podle jeho názoru právě vysoká cena spoustu lidí od laboratorního vyšetření odradí. Přitakává mu i virolog Libor Grubhoffer, který by zavedl i plošné testování. „Lidé necítí potřebu, odpovědnost. A pokud na sobě pociťují příznaky, které by mohly vést k pozitivnímu testu, tak raději zůstávají doma. Nevstupují tak do trasovacího systému. Teď je asi čas začít se věnovat plošnému testování,“ uvedl.

Plošné testování zavedli například na Slovensku a plánuje se i v Rakousku. Česká vláda se ale rozhodla jít cestou cíleného trasování v jednotlivých ohniscích.

Virolog Grubhoffer: Nemocní raději zůstanou doma, než by šli na test. Je čas na plošné testování Číst článek

Co brání testům zadarmo pro všechny? Ministerstvo zdravotnictví argumentuje, že pojišťovny úkon hradit nemohou a musel by se změnit zákon. „K tomu, aby mohlo být něco uhrazeno z veřejného zdravotního pojištění, musí existovat zákonný důvod – zdravotní pojišťovny nemohou nic hradit bez zákonného zmocnění – to obsahuje zákon o veřejném zdravotním pojištění,“ napsal redakci tiskový mluvčí Martin Novotný.

Podle experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála jde o výmluvu vlády. „Jak víme, v nouzovém stavu je možno schvalovat zákony zrychlenou procedurou. Je minimální problém udělat malou novelu v tom smyslu, že hrazenou službou je test na koronavirus. Lepší cesta by však byla v testování pojištěnců i nepojištěnců. Jejich bezplatnost by tak mohl zajistit stát, na což by stačilo prosté krizové opatření vydané v rámci nouzového stavu,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Nová vakcinační strategie

Ministr Blatný změny systému sice připustil, ale odpověď přiliš nerozvedl. Argumentoval tím, že čeká na schválení vakcinační strategie, která by nově měla zohledňovat i antigenní testy.

„Bude tam i zmíněno, jakým způsobem lze provádět testování v rizikových skupinách, do kterých mohou patřit učitelé nebo firmy. Je možné, že ke změnám proplácení dojde, ale v tuto chvíli bych to nechtěl anticipovat,“ odpověděl na dotaz redakce.

Ani opozice nezaujímá jednotný postoj, jak tuto problematiku vyřešit. Nemůže se totiž shodnout, zda proplácet všechny testy, zvýhodnit jen některé skupiny obyvatel - například rodiny a nebo ty, kteří používají aplikaci eRouška.

Například členka zdravotnického výboru sněmovny Olga Richterová (Piráti) si myslí, že současný systém není nastavený špatně, protože je nutné zachovat určitou míru spoluúčasti. Chtěla by ale zvýšit motivaci lidí k testování. „Diskutujeme nyní s odborníky možnost, jak zlevnit testování samoplátců například pro rodiny. Otázkou je bonifikace při používání eRoušky,“ řekla.

Neshody v opozici

„Vím, že to tak funguje v zahraničí, ale v českých podmínkách si myslím, že by to mělo být hrazené tam, kde je to indikované. Pojištění už je i tak hodně zatížené, že si myslím, že by to tak nemělo být,“ uvedl další člen výboru Bohuslav Svoboda (ODS).

‚Rychlejší než PCR a spolehlivější než antigenní.‘ Nové olomoucké testy na koronavirus dostaly zelenou Číst článek

Opačného názoru je poslanec a radiodiagnostik Vlastimil Válek (TOP 09). Ten si myslí, že testy by měly být pro všechny zdarma. Podle něj by se nemusel ani měnit zákon. Stačilo by pouze, aby předseda správní a dozorčí rady doporučil pojišťovnám hrazení všech testů.

„Čím víc lidí budeme testovat, tím lépe. Stát to technicky proplácet nemůže. Je daleko lepší, aby testy u pendlerů proplácel zaměstnavatel. Pokud ten člověk ale má obavy, potíže, bojí se, pracuje v domově důchodců, je to učitel - a my chceme chránit občany před šířením nákazy, tak tam si myslím, že by to hrazené být mělo,“ uvedl.

Testy na koronavirus hradí pojišťovny pouze lidem s příznaky, lidem, kteří se setkali s nakaženým a vytrasovala je hygienická stanice, a nebo v místech označených vládou nebo hygienickou stanicí jako ohnisko šíření. Všichni ostatní si musí laboratorní vyšetření uhradit sami.