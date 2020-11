‚Přitom přijel s papírem, že je negativní.‘ Po Ukrajině se stát potýká s chybnými testy z Polska

České úřady zachytily chybné testy z Polska. Podle šéfa Chytré karantény Petra Šnajdárka jde zatím jen o několik případů. Podobný problém se přitom objevil už zkraje září, kdy hygieny řešily nákazu koronavirem především mezi pracovníky z Ukrajiny. Stát tehdy u cizinců přijíždějících do Česka z postsovětských zemí narazil na masivní falšování testů. Původní zpráva Praha 6:00 28. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na covid-19 (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Byla konfirmace (ověření – pozn. red.). Pak se testovaly osoby, které byly třeba na stavbách. Ty měly kontakty, které se protestovaly. Takže se to postupně rozkrývalo,“ popsal pro iROZHLAS.cz Petr Šnajdárek, šéf Chytré karantény a armádní expert na elektronický boj, jakým způsobem české úřady odhalily falšované testy u ukrajinských občanů.

To byl přitom i důvod, proč ministerstvo zdravotnictví zavedlo pro cestující z rizikových zemí povinnost testovat se až po příjezdu do Česka. „Ano, to bylo jedno z opatření, protože se to začalo falšovat,“ pokračoval Šnajdárek. Jeho slova potvrzuje také zápis z jednání vládní rady pro zdravotní rizika datový 7. září.

„Aktuálně se testuje pouze po vstupu na území České republiky, protože míra falšování testů ze třetích zemí (zejména postsovětský prostor) byla extrémně vysoká,“ píše se ve vládním dokumentu, který redakce získala pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

Zavedené pravidlo bylo spojeno s ohlašovací povinností. Pokud pak dotyčný do tří dnů hygieně nepředložil negativní test, mohla na něj uvalit karanténu. Ani to ale příliš nezafungovalo, jak vyplývá z poskytnutého materiálu.

„Zmíněno problematické dodržování platného ochranného opatření ministerstva zdravotnictví ze strany cizinců,“ stojí v zápisu. Lepší kontrolu chtěl proto stát zajistit online příjezdovými formuláři.

Polské testy

A nyní se podle Šnajdárka objevil podobný problém v případě některých testů provedených v Polsku. „Bohužel jsme teď řešili i polské testy,“ řekl dále redakci. „Dotyčný má zahraniční testy, není mu dobře, jde k praktikovi, je indikován na test a je pozitivní. A přitom přijede s papírem, že byl provedený test negativní,“ pokračoval.

Zmínil konkrétní případ muže, který vyjel do Polska na služební cestu. Během pobytu se nechal otestovat a měl být v pořádku. Když se ale vrátil do Česka, nebylo mu dobře. „Šel za praktickým lékařem, že se vrátil z Polska. Byl poslán na test a byl pozitivní,“ popsal armádní expert.

Šéf Chytré karantény a plukovník Generálního štábu Armády ČR Petr Šnajdárek | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Profimedia

Šnajdárek však upozornil, že nejde o žádný fenomén, ale spíše individuální případy. „Projevilo se to. U Ukrajinců toho bylo více, v případě Polska to byly jednotky případů,“ shrnul. Přesná čísla ale neřekl.

Když se situace kolem nakažených cizinců a strategie jejich testování zkraje září na vládní radě probírala, premiér Andrej Babiš (ANO) si tehdy kvůli vysoké míře jejich pozitivity vyžádal souhrnné statistiky a u nakažených Ukrajinců dokonce i případovou studii.

Zda nakonec vznikla, není jasné. Tiskový odbor ministerstva zdravotnictví na tuto otázku i přes opakované urgence neodpověděl.

Citlivost testů

Na vině může být podle Šnajdárka i různá citlivost použitých testů. Nemusí jít tak hned o úmyslné falšování. „Není proto jednoduché testy (z jiných zemí – pozn. red.) uznávat,“ uvedl. Narážel tak na to, že uznávání covidových testů napříč Evropskou unií aktuálně řeší také unijní špičky.

„Proto my máme v laboratořích systém hodnocení kvality. Testy jsou kontrolovány a konfirmovány, aby nedocházelo k těmto excesům. Bohužel to nemůžete garantovat v laboratořích na Ukrajině,“ pokračoval Šnajdárek.

Podobně smýšlí i Marián Hajdúch, šéf laboratorní skupiny při ministerstvu zdravotnictví. Ten navíc upozorňuje, že se dotyčný mohl nakazit třeba krátce po obdržení negativního výsledku testu. „Já jsem zvyklý lidem věřit, zatím se mi osvědčilo,“ uvedl.

Stejný postoj zastává také resort zdravotnictví. „Je pravdou, že může nastat situace, kdy se cestující nakazí v průběhu cesty. Tuto skutečnost nemůžeme vyloučit a ani ovlivnit,“ reagovala na otázky redakce Jitka Nováčková z tiskového odboru.

Aktuálně platí, že po příjezdu do Česka ze zemí, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem nákazy, je nutné se nechat do sedmi dní na covid-19 otestovat. Výjimku mají státy Evropské unie. Pokud tam dotyčný test během posledních 72 hodin absolvoval, hygienické stanice výsledek uznají.