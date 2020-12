Národní dispečink lůžkové péče hlásí na 100 převozů pacientů mezi nemocnicemi. Transportů ale bylo víc

Už přes měsíc mohou nemocnice využívat k převozu pacientů do jiných zařízení Národní dispečink lůžkové péče. Systém jim má pomáhat v případě plných kapacit. Podle dat, která má Radiožurnál k dispozici, nemocnice takhle přeložily zhruba stovku pacientů. Transportů ale zřejmě bylo víc - některá zařízení se spolu domlouvala přímo. Praha 16:44 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Transport pacientů z Benešova do nemocnice v pražském Motole | Foto: Leoš Kučera | Zdroj: GŘ HZS ČR

Národní dispečink lůžkové péče aktivovalo ministerstvo zdravotnictví začátkem listopadu. Některé nemocnice se tehdy dostávaly na hranu své kapacity. Systém měl usnadnit transport pacientů ze zaplněných nemocnic.

„Dispečink slouží k tomu, aby koordinoval přijímání pacientů mezi kraji v situaci, kdy není možné pacienta umístit v rámci kraje. Má přehled o kapacitách v celé republice a je schopen najít pro pacienta umístění,“ říká pro Radiožurnál náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Národní dispečink lůžkové péče hlásí na 100 převozů pacientů mezi nemocnicemi. Téma pro Janettu Němcovou

Data dispečinku ukazují, že například Městská nemocnice v Ústí nad Labem přijala pacienta z oddělení ARO chebské nemocnice. Zřejmě nejvíc pacientů sanitky odvezly ze Zlínského kraje.

„Celkově to bylo téměř 50 pacientů, které jsme rozváželi do čtyř krajů – byl to severomoravský, olomoucký, jihomoravský a pak Praha,“ vyjmenovává ředitel nemocnic ve Zlínském kraji Radomír Maráček

S nemocnicemi se na tom dohodli napřímo. „Bylo lepší překládat pacienty do co nejbližších zařízení, a ne na druhý konec republiky, což by se mohlo stát, kdyby to bylo přes dispečink,“ vysvětluje.

PŘEHLEDNĚ: Restaurace musí od středy zavřít už ve 20.00. Trhy budou bez občerstvení a alkoholu Číst článek

Přímou pomoc dvaceti zařízením nabídla i fakultní nemocnice na pražských Vinohradech. Využily toho tři nemocnice – nejvíc ta v Příbrami, která v pátek 13. listopadu do Prahy poslala 10 pacientů.

„Příbramská nemocnice měla tu svou covidovou kapacitu v pátek odpoledne narovnanou až po střechu a báli se, co bude v sobotu a neděli, tak si potřebovali pár lůžek uvolnit,“ přibližuje ředitel vinohradské nemocnice Petr Arenberger.

Je to jediný převoz, který oficiálně eviduje i národní dispečink. Podle Arenbergera přitom vinohradská nemocnice přijala celkem 25 pacientů z různých zařízení. „Třeba potřebovali přeložit pacienty na ECMO,“ doplňuje.

Systém ministerstvo zdravotnictví zatím nechává dál aktivní.