Nová opatření jsou jen plivnutí do moře a nebudou mít žádný efekt, myslí si biochemik Trnka

Vláda od soboty opět zpřísňuje protiepidemická opatření. Dojde třeba na omezení ubytovacích služeb, provozu vleků a lanovek nebo trhového prodeje. Jan Trnka, přednosta Ústavu biochemie při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vedoucí Katedry biomedicínských oborů tamtéž, je přesvědčen, že vláda by měla zapracovat hlavně na motivaci občanů k testování a řešení problémů s logistikou očkování. Praha 15:41 29. ledna 2021

Trnka uznává, že je potřeba brát v potaz i nakažlivější varianty koronaviru SARS-CoV-2, které se šíří například z Velké Británie nebo jižní Afriky a u nichž zatím není jasné, zda je provází horší průběh onemocnění covid-19.

Přesto ale nová vládní nařízení nepovažuje za efektivní. „S novou variantou už opatření nefungují tolik jako předtím,“ shrnuje.

Připomíná také, že ani v minulosti nebyla účinnost restrikcí zcela uspokojivá: „Nová opatření jsou plivnutí do moře. Nebude to mít žádný efekt. Bohužel.“

Důležité je podle biochemika zejména motivovat občany České republiky, aby se nechávali aktivně testovat. Zaměstnanci i zaměstnavatelé jsou totiž spíš demotivováni, tvrdí host Speciálu.

„Pokud nebudou mít lidé důvod se testovat, nebo naopak důvod se netestovat, protože pro nízkopříjmové to může mít obrovský finanční dopad, tak dokud nebudou odstraněny tyto demotivace, můžeme mít testovacích míst tisíc, ale nepomůže to,“ soudí Trnka.

Hosty byli: Jan Trnka, přednosta Ústavu biochemie a vedoucí Katedry biomedicínských oborů při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy Martin Anders, místopředseda Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Povinné licencování

Evropa se v tuto chvíli snaží vypořádat s nedostatkem protikoronavirových vakcín. Společnosti, kterým se podařilo dojít až ke schválení očkovací látky Evropskou lékovou agenturou, totiž nedovedou poptávku nasytit. Navíc se aktuálně snaží vakcínu modifikovat tak, aby byla stoprocentně účinná i proti novým mutacím viru – což celý proces opět zdrží.

„Proto se objevují hlasy, že by se to nemělo nechat jen na výrobních firmách. Je otázka, zda by Evropská unie neměla zřídit povinné licencování a začít látku vyrábět v dalších provozech,“ vysvětluje dilema Trnka.

A pokud jde konkrétně o Česko, větším problémem než akutní nedostupnost vakcíny je u nás logistika celého procesu. Podle ideálního scénáře měly být rizikové skupiny očkovány už před měsícem, uzavírá.

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Martiny Maškové a Jana Burdy.