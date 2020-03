Nemocnice Trutnov končí s odběry na COVID-19, chybí jí testovací sady. Kraj pracuje na jejich sehnání

Krajská Oblastní nemocnice Trutnov nebude od čtvrtka 2. dubna dělat do odvolání odběry lidem s podezřením na nemoc COVID-19. Důvodem je to, že nemocnice nemá dostatek testovacího materiálu. V úterý to řekla mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Chytilová. Trutnovská nemocnice začala testovat 23. března a stala se po hradecké fakultní nemocnici druhým testovacím místem v kraji.

Trutnov 15:29 31. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít