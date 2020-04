ONLINE: V Česku stoupl počet nakažených o desetinu na 3308. V USA očekávají až 240 000 obětí

Případů nákazy novým typem koronaviru v Česku během úterý přibylo 307 na 3308. Denní nárůst tak opět zrychlil k deseti procentům, v předchozích dvou dnech se pohyboval pod touto hranicí.

Z nemoci COVID-19 se uzdravilo 45 lidí, v nemocnicích zemřelo 31 pacientů. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Pandemie nemoci COVID-19 si ve Spojených státech vyžádá 100 000 až 240 000 obětí. Předpokládá to podle agentury AP Bílý dům v případě, že budou dodržována stávající preventivní opatření.

Jižní Korea v úterý zaznamenala 101 nových případů nákazy koronavirem, celková bilance tak vzrostla na 9887 infikovaných, z nichž 165 lidí zemřelo. Ve středu to podle agentury DPA oznámily korejské zdravotnické úřady.

Denní nárůst o 307 nemocných je zatím druhý nejvyšší. Více pacientů přibylo jen minulý týden v pátek, konkrétně 373. Odhalených případů ale bývá obvykle víc, pokud se víc testuje. Informace o počtech testů za předchozí den ministerstvo zpravidla zveřejňuje kolem 09.00. Do pondělka bylo provedeno 48 811 testů včetně opakovaných u stejného člověka.

O možném dalším vývoji epidemie v České republice bude ve středu ráno informovat na tiskové konferenci Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Před týdnem očekával, že se Česko dostane na konci března na 3000 případů nákazy. První tři případy onemocnění české úřady oznámily 1. března.

Nejvíc nemocných je v Praze, téměř 900, následuje Středočeský kraj s více než 430 nakaženými. Nejméně, kolem stovky případů, má Královéhradecký, Jihočeský a Liberecký kraj. V hlavním městě je nákaza také nejvíce rozšířená vzhledem k počtu obyvatel. Na 100 000 lidí zde připadá víc než 60 nemocných. Naopak nejméně je to v Jihomoravském kraji, kde je na 100 000 obyvatel méně než 16 případů.

V Česku se podle údajů hygienických stanic nakazilo 83 procent nemocných, zbytek v zahraničí, zejména v Rakousku a Itálii. Většinu nakažených stále tvoří muži, ale jejich podíl se snížil. Nejvíce lidí s nemocí COVID-19 je aktuálně ve věku mezi 45 a 54 lety, téměř pětina. Na děti do 14 let připadá zhruba 5,5 procenta. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za koronavirem nejvíce ohroženou skupinou, je mezi nemocnými téměř 17 procent.

Uzdravených z nemoci COVID-19 během pondělka přibylo téměř o polovinu. Mezi 31 zemřelými v nemocnicích tvoří většinu senioři, kteří se často nakazili v domovech důchodců. Víc než polovina úmrtí je Praze. První pacient nakažený koronavirem zemřel v Česku 22. března.

Ve vážném stavu v nemocnici je podle pondělních údajů ministerstva zdravotnictví 64 lidí, počet hospitalizovaných se blíží třem stovkám. Zhruba čtvrtina lidí, kteří byli v nemocnici, se už uzdravila nebo byli propuštěni do domácí péče.

Dalšími opatřeními v boji proti koronavirové epidemii se ve středu bude zabývat Ústřední krizový štáb. Poprvé se v plné sestavě sejde pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

USA

Americký prezident Donald Trump varoval Američany, že zemi čekají dva obtížné týdny, které ale USA překonají. Zároveň vyzval spoluobčany, aby se v zájmu boje proti koronaviru vyvarovali sociálních kontaktů.

Tažení proti nákaze je podle Trumpa otázkou života a smrti. „Chci, aby každý Američan byl připraven na těžké dny, které před námi leží,“ řekl prezident. „Čekají nás dva velmi obtížné týdny,“ dodal s tím, že země brzy uvidí světlo na konci tunelu.

Členka krizového štábu Bílého domu Deborah Birxová k odhadovaným obětem řekla, že cílem je sice dosáhnout co nejnižší bilance, ale výkyv v podobě většího počtu mrtvých je možný. Trump poznamenal, že bez dodržování vládních zásad ke zpomalení přenosu infekce by v USA mohlo zemřít až 2,2 milionu lidí.

Jižní Korea

Jižní Korea v úterý zaznamenala 101 nových případů nákazy koronavirem, celková bilance tak vzrostla na 9887 infikovaných, z nichž 165 lidí zemřelo. Ve středu to podle agentury DPA oznámily korejské zdravotnické úřady. Pro srovnání, v pondělí bylo v Koreji zjištěno 125 nově infikovaných.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že zaznamenává případy hromadné nákazy a nárůst případů infekce zavlečené ze zahraničí. Problémem jsou především setkávání věřících a také nemocnice, proto je ze Soulu a sousedních regionů hlášeno více případů než z jihovýchodu země, který byl koronavirem nejvíce postižen.

Proti zavlečení nákazy se rozhodla Korea počínaje středou bojovat dvoutýdenní karanténou pro všechny cestující ze zahraničí. Z ciziny se ze strachu z nemoci COVID-19, kterou koronavir způsobuje, mnozí Korejci vracejí do vlasti, což vede i k šíření infekce.

Turkmenistán

Úřady autoritářského Turkmenistánu zakázaly používat slovo koronavirus. Nesmí se objevit na stránkách a v relacích státních médií, ale ani ve zdravotnických brožurkách distribuovaných ve školách či nemocnicích. Kdo zakázané slovo použije na veřejnosti, může být zatčen. S odvoláním na turkmenská nezávislá média o tom ve středu informovala organizace Reportéři bez hranic (RSF).

Nepříjemnosti s policií si v ulicích turkmenských měst vyslouží také ti, kteří nosí roušky, uvádí reportér rozhlasové stanice Azatlyk, která je turkmenskou pobočkou Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL).

„Odmítnutí informovat jenom poškodí turkmenské obyvatele,“ uvedla RSF na svých stránkách. Prezident Gurbanguli Berdymuhamedov krokem podle organizace dostál své autoritářské pověsti.