Nová opatření ‚balancují na hraně‘. Důležitá budou odůvodnění, shodují se ústavní právníci

Vláda od pondělí zavádí nová přísnější opatření proti šíření koronaviru bez toho, aby vyhlásila nouzový stav. Nabízí se proto otázka, zda nová nařízení obstojí před soudy. Nebo je justice shodí ze stolu, jako se už letos mnohokrát stalo. „Navrhovaná opatření jsou na hraně. Je ale potřeba, aby odůvodnění byla naprosto korektní," řekl pro server iROZHLAS.cz ústavní právník Jan Wintr. Opatření neprošla kontrolou Legislativní rady vlády. Praha 6:00 20. listopadu 2021

Vládní kabinet v demisi pod vedením Andreje Babiše (ANO) přikročil k dalšímu zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Od pondělí chystá omezit neočkované lidi, kteří nově nebudou moci navštěvovat restaurace nebo využívat služby.

Řadu opatření ale již v minulosti soudy zrušily. Nehrozí proto nejnovějšímu záměru podobný osud? Ústavní právníci, které server iROZHLAS.cz oslovil, se domnívají, že by návrh mohl obstát. Má to ale jednu podmínku: musí být velmi dobře odůvodněný.

Mimořádné opatření nevyžaduje vyhlášení nouzového stavu, myslí si například ústavní právník Jan Wintr. „Pokud to epidemická situace vyžaduje a zároveň nejsou žádné mírnější prostředky, tak by to mohlo obstát,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

„Pokud to epidemická situace vyžaduje a zároveň nejsou žádné mírnější prostředky, tak by to mohlo obstát." Jan Wintr (ústavní právník)

Ústavní právník Ondřej Preuss z Právnické fakulty Univerzity Karlovy podotýká, že vyhlášení nouzového stavu by bylo pro obhajobu jistější a z právního hlediska mu nic nebrání. „Opatření ale můžou obstát i na základě pandemického zákona,“ připustil.

Babišova vláda v demisi k vyhlášení nouzového stavu přistoupit nehodlá. „Nouzový stav by byl potřeba, pokud bychom omezovali volný pohyb osob. To se teď neděje. Limitujeme vstup do určitých služeb, které z našeho pohledu nejsou lidským právem, jako třeba jít do hospody,“ řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO).

Jde o diskriminaci?

Odpůrci vládních nařízení argumentují například tím, že vládní postup je diskriminační. Takový názor vyjádřil pro Seznam Zprávy například i expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál.

Podle oslovených právníků je ale taková interpretace špatná. „Diskriminace je zakázána na základě podezřelých kritérií, jako je třeba rasa, pohlaví a další. Kritérium očkování není podezřelé, je to člověkem ovlivnitelná vlastnost. Tady se bude zkoumat, zda pro odlišování existuje racionální důvod. Tím by mohlo být to, že očkovaní nemoc méně šíří, a v případě, že se nakazí, tak je menší riziko, že skončí v nemocnici,“ vyjmenovával Wintr.

Vše bude ale záležet na tom, jak se vládě podaří nařízení odůvodnit. „Vláda může argumentovat tím, že se jedná jenom o zpřísnění nebo jiné omezení provozoven a že každý má možnost se bez problému nechat naočkovat. Je ale potřeba, aby bylo odůvodnění naprosto korektní, aby obstálo před soudem,“ upozornil právník Preuss.

To potvrzuje pro server iROZHLAS.cz i ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela. Záleží podle něj totiž na tom, jestli se vládě podaří vědecky doložit, že mezi dvěma kategoriemi osob - očkovanými a neočkovanými - je rozdíl.

Možná slabina: restaurace

Jediná slabina je podle právníka Wintra u omezení vstupu do restaurací. Jejich omezení totiž upravuje problematicky napsaný zákon o ochraně veřejného zdraví. „Nejvyšší správní soud setrvale rozhoduje - naposledy minulý týden -, že je to potřeba chápat tak, že je možné restaurace omezovat, k docílení toho oddělení podezřelých z nákazy od ostatních. Myslím si, že vyžadovat, aby byli všichni očkovaní, to není,“ přemítal.

Může nastat ještě jedna situace: soudy nezruší opatření v následujících týdnech, ale třeba až na konci ledna. Vláda totiž vyhlásila nová opatření až do konce února.

„Důležité bude před soudem odůvodnění, ale i objektivní stav. Opatření musí odpovídat konkrétní realitě, takže si dovedu představit, že to, co nyní může být chápáno jako odůvodněné, tak v situaci, kdy se okolnosti změní, už nemusí být adekvátní,“ upozornil Wintr.

Legislativci mimo hru

Soudy v minulosti již několikrát zrušily státem vydaná opatření proti šíření koronaviru v Česku. V polovině září proto ministr Vojtěch na základě interního auditu přikázal přísnější kontrolu. „Není šťastné, jak to bylo nastavené, a dojde ke změnám v procesu. Opatření bude posuzovat Legislativní rada vlády,“ tvrdil.

„Vůbec to s námi nikdo nediskutoval. Udělali to jenom dvakrát v červenci a jednou v září, jinak se žádný systematický způsob nezavedl.“ Jan Wintr (člen Legislativní rady vlády)

Již o dva měsíce později se ale situace vrátila do zaběhlých kolejí. Navrhovaná opatření s Legislativní radou vlády členové kabinetu nekonzultovali. „Vůbec to s námi nikdo nediskutoval. Udělali to jenom dvakrát v červenci a jednou v září, jinak se žádný systematický způsob nezavedl,“ potvrdil Wintr serveru iROZHLAS.cz. Obdobně se vyjádřil i další člen rady Petr Bezouška.

Šéf resortu zdravotnictví Vojtěch na dotazy, proč se tak stalo, do vydání textu nereagoval.

Například Nejvyšší správní soud přijal už desítky zamítavých rozhodnutí, opakovaně ministerstvo kritizoval, nejčastěji za to, že opatření jsou nedostatečně odůvodněná, případně že nemají oporu v zákonech o ochraně veřejného zdraví ani v pandemickém zákoně.