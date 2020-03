Opatření v Česku přehledně: co je při karanténě povoleno, co naopak lidé nemohou?

Vláda od nedělní půlnoci kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru zakázala volný pohyb lidí po celém Česku. Opatření, které má trvat do pondělí do 24. března 6.00, má ale řadu výjimek. Server iROZHLAS.cz sestavil přehledný manuál, co vláda zakázala, a co naopak lidé mohou.

PŘEHLEDNĚ Praha 7:27 16. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít