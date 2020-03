Opatření je drastické, ale asi oprávněné, říká starosta uzavřené Červenky. Dozvěděl se o něm ve tři ráno

O uzavření obce Červenka na Olomoucku se její starosta Vladimír Navrátil za SOS dozvěděl krátce před pondělní třetí hodinou ranní. Policisté následně uzavřeli všechny cesty dovnitř i ven. Navrátil hodnotí tato opatření proti šíření koronaviru jako drastická, podle něj jsou ale zřejmě nutná. Hygienici uzavřeli kromě Červenky dalších 20 obcí na Olomoucku, jako Litovel nebo Uničov, a to na 14 dnů. Rozhovor Červenka 11:48 16. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté kontrolují vozidla projíždějící přes kontrolní bod u sjezdu na 253. kilometru dálnice D35 u obce Litovel - Unčovice na Olomoucku. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Mohl byste mi popsat, jaká je nyní v Července situace? Jaká je reakce lidí na uzavření obce?

To vám popsat nemohu, protože jsem se do ulic ještě nedostal. Řešíme telefony, takže to zjistím až tak kolem poledne. Dnešek asi bude divoký, pak už to snad dostane nějaký řád, protože je to opravdu strašně rychlé.

Jak jste se dozvěděl o tom, že bude Červenka uzavřena?

Měli jsme dvě telekonference s krajským krizovým štábem. Jednu večer v době, kdy jednala vláda o celostátních opatřeních. Druhá probíhala asi skoro do tři čtvrtě na tři ráno. Byli jsme seznámeni s tím, že krajská hygienická stanice s krizovým štábem vydaly toto opatření, které vejde ve tři hodiny v platnost. Okamžitě se to rozjelo, obsadili cesty, pak už se ráno lidé nikam nedostali, ani ven ani sem.

Jak jste informovali své obyvatele?

Ve tři ráno asi nebylo v našich silách něco po obci řešit. Takže lidé, kteří jeli třeba kolem páté hodiny ráno do práce, to zjistili sami. Dozvěděli se to od policistů. Obyvatele jsme ráno informovali rozhlasem, to byla taková první informace. Po obědě to budeme hlásit znovu, ještě to lidem trochu upřesníme, vyjasníme a budeme apelovat, ať si nakoupí a zdržují se doma, ať má těch 14 dnů pořádný smysl.

Jaký je teď největší problém, který řešíte?

Dnešek bude informační, odpoledne začneme s Litovlí řešit další koordinační věci. Zatím vázne materiál jako roušky, to je všechno na cestě.

Ochranné pomůcky máte přislíbeny?

Zatím se to rozbíhá. Čekáme ale něco přes kraj a obci Litovel.

Jste v kontaktu s ostatními starosty nebo i hejtmanem Ladislavem Oklešťkem (ANO)?

Jsme v kontaktu víceméně přes krizový štáb, na který je zřízena určitá linka. A samozřejmě mluvím i s lokálními starosty.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ráno oznámil, že v uzavřených obcích je zhruba 1000 kontaktů, které mohou být potenciálně nakaženy koronavirem. Všichni, kdo jsou označeni za kontakty, musí být v domácí karanténě. Víte, kolika lidí u vás v obci se to týká?

Nevím přesně, protože se to za poslední dva dny dost změnilo. Teď teprve nahlásili ty kontakty.

Jak hodnotíte daná opatření?

Je to drastické opatření, ale asi oprávněné. Těžko hodnotit, jestli by stačilo to, co navrhla vláda na celostátní úrovni. To, co máme my, je ještě tvrdší stupeň. Ovlivnilo to i firmy, kdo se dostane do práce a kdo ne. Na druhou stranu asi věděli, proč to dělají, protože ten nárůst tady byl opravdu velký. Musíme to vydržet.

Lidé se tedy z Červenky nedostanou do okolí do práce?

Ne, kdo dělá třeba v Olomouci, tak se tam nedostane. Je tady vymezená zóna. A naopak ani sem se lidé nedostanou, kdo dělá na Července, tak už ho ráno nepustili do práce.

Víte, co je u vás zdrojem nákazy? Jak je možné, že v této oblasti je tolik potenciálně nakažených, jak o to mluvil pan ministr?

Zdroj přesně nevím, protože takto konkrétní informace nedostáváme. Není to ale asi jeden zdroj, možná je to z více zdrojů.

Jste ale jediná oblast, kde se přistoupilo k takovýmto opatřením.

Zatím jedná. Doufejme, že zůstaneme jediní. Nepřeji to nikomu.

