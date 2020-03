Hygienici zkoušejí trasovat nakažené koronavirem podle mobilních telefonů. Lidé musí souhlasit

Mobilní operátoři a IT firmy pomohou hygienikům s trasováním nakažených. Se souhlasem nakaženého majitele čísla jim sdělí, kde se v posledních 14 dnech pohyboval. Nebudou ale předávat údaje o mobilech jiných lidí, se kterými se potkal. Firmy se na tom dohodly s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem za ANO a hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, jak informoval výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund. Praha 14:32 18. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek

Sdělování mobilních čísel lidí, se kterými se podle údajů operátorů nakažený potkal, vláda podle Grunda v současnosti nepožaduje.

„Vláda pomůže přetíženým hygienickým stanicím. Právě schválila návrh na trasování nakažených pomocí technologií, které připravila skupina COVID19cz s pomocí všech tří mobilních operátorů. Děkujeme všem, kdo pomohli,“ uvedl ministr Vojtěch na svém twitteru.

Řešení, které nyní hygienici začínají testovat, je podle Grunda jednoduché. Když nakažený udělí před pohovorem mobilním operátorům prostřednictvím hygienika dobrovolně výslovný souhlas s využitím geolokačních údajů o pohybu jeho mobilního telefonu, dostane hygienik v řádu minut cenný nástroj pro vedení pohovoru - mapku s vyznačením oblastí výskytu, kde se nakažený v posledních 14 dnech pohyboval.

Hygienik díky tomu může klást daleko přesnější dotazy s cílem identifikovat skutečně jen ty největší hrozby, kde se mohla šířit nákaza na jiné lidi.

Cílená karanténa

Skupina českých IT firem Covid19 chce ve spolupráci s hygieniky odpoledne spustit speciální call centrum pro obvolávání nakažených a lidí, kteří s nimi byli v kontaktu. Podle webu iniciativy chtějí firmy pomoci třeba i zpřístupněním informací či datovou analýzou.

„Máme dokončený analytický nástroj, který vezme data nakaženého člověka (tedy s jeho souhlasem, bez něj se do nich nedostaneme) a je schopen z nich výrazně spolehlivě zjistit, kde se pohyboval, s kým přišel do styku, a koho je tedy třeba otestovat. Není to samospásné, je nad tím potřeba zkušený hygienik, je potřeba lidský kontakt, ale už to není pátrání naslepo či v diářích a vzpomínkách, kde nakažení byli,“ uvádějí autoři iniciativy na webu.

Bez jasného a výslovného souhlasu nakaženého nebudou operátoři jakákoliv lokalizační nebo provozní data k podpoře trasování jeho pohybu zpracovávat.

„Toto řešení pomůže k zastavení šíření infekce COVID-19 a současně plně respektuje i vysoké standardy ochrany soukromí,“ dodal Grund.

Cílem projektu je podle Petra Šimečka z firmy Keboola lepší zacílení karantény. „Smyslem je mít dál v karanténě jen ty lidi, kteří by v ní měli být - ne držet doma deset milionů lidí,“ uvedl. „K tomu je potřeba mravenčí práce stovek lidí, kteří odtrasují každého pozitivně nakaženého a zjistí, s kým se potkal, kde byl, co tam dělal,“ doplnil.

Do iniciativy se zapojily podle jejího webu například společnosti Seznam.cz, Alza.cz, Keboola, Pale Fire Capital, O2, mluvii, Clevermaps, Česko. Digital, Liftago, Stories.bi, DataSentics, Dateio, Expertkom, Actum a WMC/Grey. Firmy už pomohly státu se vznikem speciální telefonní linky 1212 pro informace ke koronaviru.

