Klíčoví pracovníci mají naše roušky, od kraje zatím nic nepřišlo, říká starosta uzavřené Litovle

Obyvatelé Litovle se v úterý probudili v uzavřené obci. Policisté na příkaz hygieniků uzavřeli kvůli možnému šíření koronaviru všechny silnice dovnitř i ven. Lidé byli v šoku, popsal v rozhovoru pro Radiožurnál nezávislý starosta Viktor Kohout. Podle něj to ale nakonec přijali relativně v klidu. Klíčoví pracovníci mají podle něj nyní roušky, od Olomouckého kraje prý zatím slíbená dodávka ochranných pomůcek nedorazila. Litovel 10:17 17. března 2020

Litovel má asi deset tisíc obyvatel. Jak se ten první den karantény projevil na životě města?

Byl to velký šok. Já jsem to věděl dříve, než se obyvatelé probudili. Přirovnal bych to, jako když se vyspíte do nějakého těžkého sci-fi filmu. Nyní se s tím musíme poprat.

A bylo to i sci-fi v průběhu dne?

Lidé byli v šoku, začaly drnčet telefony, měli jsme svolán krizový štáb a řešili jsme dopady a veškeré věci. První, kdo nás oslovil a měl největší problémy, byly firmy, protože zaměstnanci, kteří nebydlí v Litovli, se neměli jak dostat do práce. Tímto nastalo možné ochromení podniků, které tady fungují.

Kolik jich zůstalo fungovat? Které firmy to zvládly?

Některé přestaly okamžitě fungovat a zavřely. Nicméně většina z nich fungovala. Ještě ale nebyly pokyny, jakým způsobem to řešit. A ještě dnes (v úterý, pozn. red.) to není doladěné. Řeší se například výjimky ohledně určitých povolení na hygieně, která rozhodne. Podniky se s tím snažily poprat a my jsme se snažili poskytnout jim součinnost.

Musím ale říct, že občané to přijali relativně v klidu. Všichni jsou si vědomi prevence. A dokud bude fungovat zásobování a základní služby, které jsou potřeba, aby se město nezastavilo – odpady, voda, kanalizace… Samozřejmě tady všude pracují zaměstnanci, a ne všichni jsou z našeho katastrálního území. Takže to jsou problémy, které se snažíme ladit i s krizovým štábem a Olomouckým krajem.

Jak to vypadá se zásobováním obchodů? Máte dostatek potravin pro obyvatele?

Není to stoprocentní. Nicméně včera byl poplach, takže odpoledne již nebylo pečivo. Pak je problém s předávkou, protože když přijede firma, tak musí mít speciální ochranné pomůcky a ta předávka musí probíhat podle přísných hygienických opatření.

Co chybí?

Není to úplně stoprocentní. Nepustí nikoho, kdo nemá rukavice, kdo nemá roušku. Koordinace zpočátku vázla, nařízení hygieny a policie byla občas odlišná, nakonec se to ale sjednotilo a odpoledne už podle mě nebyl problém. Samozřejmě nebudu říkat, že problém nen. Pořád je. Ale budeme se s tím muset poprat.

Co problém s rouškami? Olomoucké hejtmanství přislíbilo 5000 roušek do sociálních služeb v uzavřené oblasti. Už je ti klíčoví pracovníci mají?

Klíčoví pracovníci mají roušky, ty ale nejsou od Olomouckého kraje, ty máme ještě tady (v obci, pozn. red.). Od pana hejtmana máme přislíbeno - a uvidíme, jak to dopadne – že dnes by měla přijít dodávka. Ale zatím není. Nevíme ani kolik.

Nicméně bychom tyto věci rádi dali nejen klíčovým pracovníkům, ale všem, kteří mají kontakt s potravinami, tedy prodavačkám a tak dále. To je důležité, ty mají dnes největší nápor. A samozřejmě policie, hasiči.

Jediná pozitivní zpráva dne je to, že co mám zprávu od pana hejtmana, tak nepřibyl žádný nový případ. To může situaci trošku zklidnit, ale nemáme vyhráno. Nevíme, co bude dál, protože v karanténě je poměrně hodně lidí.

