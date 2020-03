V městské hromadné dopravě si lidé budou muset zakrýt nos a ústa, rozhodlo vedení Prahy

„Ať už máte zdravotnické roušky, vlastnoručně vyrobené roušky nebo využijete třeba šálu – všechno je lepší než nic!“ uvedl primátor Zdeněk Hřib na svém twitteru. Pražský primátor si prý vyrobil roušku sám z látky a kancelářských svorek.

Cestující budou podle primátora informování prostřednictvím informačních tabulí a rozhlasem ve stanicích metra.

Nedodržování se bude v úterý řešit pouze domluvou. V krajním případě bude moci řidič cestujícího vykázat z prostředku MHD. „Očekávám ale, že to lidé budou dodržovat, je to ve prospěch jejich zdraví,“ řekl Hřib.

V Česku je akutní nedostatek roušek a respirátorů, které chybí i ve zdravotnictví. Podle Hřiba by pak ve středu mělo do Prahy dorazit na 15 tisíc respirátorů. Město také za zrhuba 30 milionů korun nakoupí dalších asi 230 tisíc respirátorů, které mají dorazit do deseti dnů od objednání.

Na tiskové konferenci po jednání rady mají roušky všichni přítomní radní i mluvčí pic.twitter.com/kosVPpVFQY — Adam Bejšovec (@adambejsovec) March 16, 2020

V uplynulých dnech hlavní město již zakázalo nástup předními dveřmi autobusů a zrušen byl prodej jízdenek u řidičů. V tramvajích a metru jsou řidiči odděleni od cestujících ve svých kabinách.

Dopravní podnik také již rozmístil do vestibulů metra zásobníky s dezinfekcí a zintenzivnil čištění vozů. Omezen byl zatím pouze provoz autobusů. MHD, metro a tramvaje jezdí podle běžných jízdních řádů.

Vláda kvůli šíření koronaviru zakázala s účinností od půlnoci na pondělí do 24. března 6.00 volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

Od zítřka do pražské MHD jen s rouškou, šátkem nebo šálou! Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy je od úterních 0:00 povolen vstup do metra, tramvají a autobusů na území Prahy jen s ochranou úst (rouškou, šátkem či šálou). Chraňme prosím sebe i ostatní. pic.twitter.com/7wV8pcFZ0m — PID (@PIDoficialni) March 16, 2020

