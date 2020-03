Vojtěch: V uzavřených obcích na Olomoucku je na 1000 lidí, kteří byli v kontaktu s nakaženými

Na Olomoucku je zhruba 1000 kontaktů, které mohou být nakaženy koronavirem. Uvedl to v pondělí v rozhovoru pro Radiožurnál ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Jsou to podle něj lidé, kteří byli v kontaktu s infikovanými. Je to poměrně velký počet lidí, dodal ministr. Mluvil také o množství roušek, které chce Česko dovézt z Číny. Slovensko v neděli oznámilo, že do konce týdne smluvně zajistilo dodávku 30 milionů roušek. Rozhovor Praha 9:19 16. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Začneme tou nejnovější zprávou. Hygienici ve tři hodiny ráno uzavřeli dvě města a dalších 19 obcí na Olomoucku, aby tam zabránili dalšímu šíření koronaviru. Jsou uvnitř této karantény nějaká přísnější opatření než ve zbytku České republiky?

Víme, že je tam zhruba 1000 kontaktů, které mohou být potenciálně nakaženy. Jsou to lidé, kteří byli v kontaktu s infikovanými, což už je poměrně velký počet, proto hygienici rozhodli o tomto uzavření.

Všichni, kdo jsou označeni za kontakty, musí být v domácí karanténě – nesmí chodit do práce, musejí zůstat 14 dní doma. Pro zbytek obyvatel platí omezení, které bylo definováno v rámci obcí, ale nesmí vyjíždět ven, nicméně chodí dál do práce a pohybují se v tomto uzavřeném okruhu.

Máte nějaká aktuální ranní čísla, co se týče počtu potvrzených případů nákazy z Olomouckého kraje?

U Olomouckého kraje nyní přesné číslo nevím, ale v celé České republice máme 298 potvrzených případů, což je údaj ze sedmé hodiny ranní.

Při jaké hranici nakažených budete zavírat další města, podobně jako na Olomoucku?

Toto bylo vyhodnocení hygieniků právě z toho důvodu, že tam byl velký počet kontaktů, to znamená, byl tam nějaký potenciální komunitní přenos. Tisíc kontaktů je v jedné lokalitě skutečně velké množství, tím pádem došlo k tomuto rozhodnutí.

Takže to může být ta hranice?

Ano, je to vždycky o vyhodnocení problematické situace, toho rizika. Pokud je tam takovéto velké množství lidí, které potenciálně mohli přijít do kontaktu s nakaženými, pak je možné využít tento nástroj.

30 milionů roušek na Slovensku

Pane ministře, Slovensko v neděli oznámilo, že do konce tohoto týdne smluvně zajistilo dodávku 30 milionů roušek jak pro záchranáře a lékaře, tak pro všechny obyvatele. Stejně tak i velké množství respirátorů a statisíce rychlotestů. Dodávka má dorazit na Slovensko z Číny. Kolik roušek, respirátorů a rychlotestů jste zajistili do konce týdne vy a naše vláda?

Do konce tohoto týdne máme zajištěno zhruba 1,7 milionu respirátorů. A pokud jde o roušky, tak by mělo docházet k tomu, že postupně dojde asi 10 milionů roušek. Ta první dodávka přijde 18. března. Podobně jako na Slovensku máme tedy objednány tyto ochranné prostředky, které budou docházet do konce tohoto týdne, ale samozřejmě i v dalších týdnech.

Říkáte část z té dodávky 10 milionů, kolik tedy roušek přijde v té zásilce do konce týdne?

Do konce tohoto týdne, tuším, je to asi dva miliony roušek.

Říkáte, že trh je napjatý, situace velmi nepřehledná a respirátory nejsou. Jak si vysvětlujete, že Slovensko s pěti miliony obyvatel zajistilo takovou dodávku? Jak se mu to podařilo? V čem je u nás chyba?

Ale my máme také zajištěny respirátory a roušky. Není to tak, že bychom je neměli zajištěny. Ještě čekáme na dodávku 1,2 milionu respirátorů, což byl dar od firmy PPF. Takže také na tom pracujeme. Roušky a respirátory budou do konce týdne, tak aby byly k dispozici zejména v prvé řadě zdravotníkům, sociálním pracovníkům a samozřejmě i veřejnosti. Není to tak, že bychom nebyli schopni tyto ochranné prostředky v tomto týdnu zajistit.

Jak si tedy vysvětlujete, že Slovensko je schopno smluvně zajistit 30 milionů roušek do konce tohoto týdne?

Ale my máme ty roušky také zajištěny. Nyní na tom aktuálně pracuje pan ministr Hamáček (ministr vnitra, ČSSD), máme tam také 20 až 30 milionů roušek. Nyní pouze řešíme otázku dodávky z Číny. Vytváříme určitý letecký most, abychom tam poslali letadla a mohli jsme je přivézt.

Máte tedy takovéto množství smluvně zajištěno? Je to stejná situace jako na Slovensku?

Ano, je to velmi podobná situace jako na Slovensku. Není to tak, že by Česká republika…

Jen se ptám, jak je možné, že to Slovensko dokázalo vyjednat, a u nás se zatím mluvilo o dvou milionech roušek do konce týdne v první zásilce z Číny?

Ale my máme další zasmluvněné a nyní řešíme otázku, jak dostat z Číny roušky co nejrychleji do České republiky.

Uděláte víc proto, aby to bylo nad dva miliony? Aby ta dodávka byla větší?

Jako ministerstvo zdravotnictví máme celkově zasmluvněno 12 milionů roušek. Ministerstvo vnitra ještě dojednalo zhruba dalších dvacet milionů roušek. A je to jenom otázka logistiky, abychom je co nejdříve získali z Číny. A nyní na tom pracuje ministerstvo dopravy, které nesmlouvává letadla tak, aby dorazila do Číny co nejdříve. Situace je tak velmi obdobná jako na Slovensku. A ochranné prostředky pro naše občany a zdravotníky zajistíme.

