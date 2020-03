Šéf české kanceláře WHO: Nakažených koronavirem bude přibývat. Někteří lidé zemřou, jiní se vyléčí

Česko by se podle Světové zdravotnické organizace mělo připravit na vyšší počty lidí nakažených novým typem koronaviru. Zároveň budou ale podle WHO v Česku v následujících dnech první vyléčené případy. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl ředitel české kanceláře Světové zdravotnické organizace Srđan Matić. Novým typem koronaviru se v Česku nakazilo 112 lidí. Vláda proto vyhlásila nouzový stav. Praha 20:31 12. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel české kanceláře Světové zdravotnické organizace Srđan Matić | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Myslím, že bychom neměli být překvapení narůstajícím počtem nakažených. I kvůli tomu je možné, že tu bude více lidí, kteří budou mít horší příznaky onemocnění a komplikace. To znamená, že budou muset být hospitalizováni. Bohužel se musíme také připravit na to, že na nemoc můžou lidé i umírat,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel české kanceláře Světové zdravotnické organizace Srđan Matić.

Máte otázky ke koronaviru? Zeptejte se expertů na to, co vás ohledně nové nemoci zajímá Číst článek

Zdůraznil ale, že na nemoc Covid-19 umírá jen nízké procento lidí. Zároveň podle něj v Česku v následujících dnech budou první vyléčení pacienti.

„Dnes už je to zhruba deset nebo jedenáct dní, co se v Česku objevily první případy nákazy. Když lidé nemají komplikovaný průběh nemoci, tak se zhruba po 14 dnech začínají zotavovat. Takže v Česku v následujících dnech budou první čeští pacienti s dobrým koncem,“ dodal.

Nový koronavirus napadá hlavně nos a hrdlo a obvykle zůstává v horních dýchacích cestách. Příznaky nemoci jsou podobné jako v případě klasické chřipky.

„Mezi první příznaky patří zvýšený počet bílých krvinek, teplota, suchý kašel a kýchání. To je mírná forma. V případě komplikovaných případů, virus napadá dolní cesty dýchací a plíce. Spouští také přirozenou imunologickou reakci těla, které zvyšuje produkci bílých krvinek bojující s infekcí. Vypadá to ale, že je tato reakce příliš silná a narušuje fungování plic. Proto mají pacienti problémy s dýcháním a musejí být napojení na ventilátory,“ přibližuje.

Od nakažení po vyléčení

Světová zdravotnická organizace shromažďuje informace o koronaviru. Nové stále přicházejí například z Číny.

ONLINE: V Česku je 113 nakažených. Vláda vyhlásila nouzový stav, zakazuje akce nad 30 osob Číst článek

„Víme, že průměrný čas od vystavení koronaviru po první příznaky se pohybuje mezi pěti až šesti dny. Od doby, kdy se u vás projeví příznaky do zotavování, to trvá zhruba dva týdny. Od nakažení do doby, když už člověk není infekční, to je tedy zhruba tři týdny. Tohle platí pro mírné případy. V těžších případech to od nákazy do zotavení trvá v rozmezí od tří do šesti týdnů,“ upřesnil Matić.

Česko podle Matiće přijala kvůli koronaviru dobrá opatření. Jednotlivé země by pak podle něj měly být odvážné v zavádění bezpečnostních kroků. Neměly by je ale přijímat ve strachu ani v panice.

60872